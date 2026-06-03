"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

Кратко:
- Ольга Цибульская уже успела провести около 900 свадеб
- Ее гонорар достигает 15 тысяч евро
Украинская певица Ольга Цибульская призналась, сколько берет за проведение свадеб и частных мероприятий. По словам артистки, после повышения гонорара количество заказов заметно сократилось.
Об этом исполнительница рассказала в комментарии для шоу "Тур звёздами" на YouTube-канале "Радио Люкс".
Цибульская отметила, что работа ведущей требует серьезной физической и эмоциональной отдачи, поэтому сегодня она оценивает свои услуги значительно дороже, чем раньше.
"Это по восемь-девять часов на каблуках, постоянное общение и полная вовлеченность в процесс. Поэтому сейчас я называю такую цену, на которую соглашаются немногие - от 10 до 15 тысяч евро. Пока никто не соглашается, поэтому у меня фактически отпуск", - рассказала певица.
Артистка также поделилась, что за годы карьеры успела провести около 900 свадеб. Однако в последнее время она все реже соглашается на роль ведущей из-за высокой нагрузки и усталости.
При этом Цибульская признала, что работа на частных мероприятиях нередко приносит ей больший доход, чем музыкальная деятельность.
По данным представителей ивент-индустрии, гонорары украинских артистов за выступления на частных праздниках могут существенно различаться. Стоимость участия известных звезд зависит от формата мероприятия, сезона, продолжительности программы и других условий, а суммы варьируются от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч евро.
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О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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