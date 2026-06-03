Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

Виталий Кирсанов
3 июня 2026, 15:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ольга Цибульская отметила, что работа ведущей требует серьезной физической и эмоциональной отдачи.
Ольга Цибульская уже успела провести около 900 свадеб
Ольга Цибульская уже успела провести около 900 свадеб / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кратко:

  • Ольга Цибульская уже успела провести около 900 свадеб
  • Ее гонорар достигает 15 тысяч евро

Украинская певица Ольга Цибульская призналась, сколько берет за проведение свадеб и частных мероприятий. По словам артистки, после повышения гонорара количество заказов заметно сократилось.

Об этом исполнительница рассказала в комментарии для шоу "Тур звёздами" на YouTube-канале "Радио Люкс".

видео дня

Цибульская отметила, что работа ведущей требует серьезной физической и эмоциональной отдачи, поэтому сегодня она оценивает свои услуги значительно дороже, чем раньше.

"Это по восемь-девять часов на каблуках, постоянное общение и полная вовлеченность в процесс. Поэтому сейчас я называю такую цену, на которую соглашаются немногие - от 10 до 15 тысяч евро. Пока никто не соглашается, поэтому у меня фактически отпуск", - рассказала певица.

Артистка также поделилась, что за годы карьеры успела провести около 900 свадеб. Однако в последнее время она все реже соглашается на роль ведущей из-за высокой нагрузки и усталости.

При этом Цибульская признала, что работа на частных мероприятиях нередко приносит ей больший доход, чем музыкальная деятельность.

По данным представителей ивент-индустрии, гонорары украинских артистов за выступления на частных праздниках могут существенно различаться. Стоимость участия известных звезд зависит от формата мероприятия, сезона, продолжительности программы и других условий, а суммы варьируются от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч евро.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Таисия Повалий отреагировала на свой заочный судебный приговор за коллаборационизм и поддержку агрессии РФ. В окружении исполнительницы заявляют, что вместо раскаяния она рассчитывает получить от Кремля награду за лояльность.

Также Юрий Савранский внезапно разоткровенничался и сделал очень неожиданное признание о своем романе с Наталкой Денисенко. В своем заявлении он подробно описал переломный момент, когда впервые осознал возникшие чувства к украинской знаменитости.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Оля Цибульская

Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес свадьба Ольга Цибульская Оля Цибульская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

14:28Украина
Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

13:59Синоптик
Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

13:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Последние новости

16:20

Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правду

16:02

Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно летоВидео

15:43

"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

15:33

"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

15:25

Никакой не "крижовник": как правильно назвать колючий ягодный куст на украинском

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
15:11

Спасатели предупредили родителей о скрытой опасности купальников

15:05

Почему кошки живут дольше собак — ученые сделали революционное открытие

14:44

Прежних контрнаступлений уже не будет: генерал рассказал о новой стратегии ВСУ на юге

14:28

У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

Реклама
14:25

Историк раскрыл главную тайну россиян: громкое заявление "переписывает" учебники РФВидео

14:10

"Больше убытков, чем прибыли": Сумская рассказала о своем бизнесе "для вдохновения"

13:59

Девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надоВидео

13:59

Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

13:59

Дворец сделал важное заявление в отношении Кейт Миддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 июня: Львам — срыв планов, Скорпионам — перемены

13:34

Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

13:26

Буданов разрабатывает долгосрочную оборонную стратегию Украины — финские СМИ

13:14

Историк назвал главное отличие между украинцами и россиянами: не язык и не культураВидео

13:05

Идеальный летний ужин, который готовится за 3 минуты: рецепт салата из творога

13:03

Бывшая жена Цекало нанесла ему сокрушительный удар: россияне в истерике

Реклама
13:00

23 млрд грн убытков и лондонский след: СМИ сообщили о деятельности сестры экс-банкира Лагуна за границей

12:58

Третий прилет за 16 дней: Камалия рассказала о потеряхВидео

12:54

Отпугнут вредителей и увеличат урожай: какие цветы посадить рядом с овощамиВидео

12:45

"Личный рекорд": картину Ивана Марчука продали на Sotheby’s за огромную сумму

12:22

Преемник Путина: почему Шойгу сливают через медиа и есть ли шанс на смену власти в РФ

12:14

Скандал из-за подразделения "имени героев УПА": Сибига отреагировал на возмущение Польши

12:07

Силы обороны поразили корабль РФ "Бойкий" в Санкт-Петербурге - подробности

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 4 июня: Собакам - нервозность, Свиньям - флирт

12:00

Незнакомцы заняли дом мужчины и оставили после себя только пепелВидео

11:51

Всегда действуют по-своему: какие знаки зодиака ценят свободу больше всего

11:40

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

11:08

Как уничтожить сорняки на дорожках: копеечная смесь избавит от травы за суткиВидео

11:06

"Остался воином навечно": на фронте погиб известный 23-летний музыкант

11:00

Загадка украинского художника поставила в тупик 98% людей по всему миру

10:51

Признак слабости: в NYT раскрыли, почему Россия усилила удары по Украине

10:45

О соде и уксусе лучше забыть: как прочистить слив раковины от жира

10:33

Сорняки исчезнут без прополки: дачникам назвали простой способ с обычным картоном

10:14

"Пришлось идти на крайние меры": Потап и Настя взялись за староеВидео

10:07

"Тушите Питер": Зеленский подтвердил удар по терминалу на родине Путина

09:50

Лукашенко выгодно не начинать войну против Украины: эксперт объяснил почему

Реклама
09:47

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

09:15

Почему 4 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

09:10

Песков сделал громкое заявление о завершении войны: Коваленко объяснил ее подлинный смыслмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

08:59

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:53

РФ ударила дронами по Одесской области: пострадала инфраструктура, ранены люди

08:23

РФ оказалась перед выбором: поддерживать военные расходы или спасать экономику

07:55

В день открытия ПМЭФ-2026 дроны атаковали Санкт-Петербург: город затянуло черным дымомФото

07:06

Выпускает детали для ракет Х-101: после атаки дронов горит военный завод в МичуринскеВидео

05:55

"Пожертвовала ради России": Повалий выдвинула требования после приговора в Украине

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять