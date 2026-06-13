"Соскучилась": Димопулос впервые за год увиделась с сыном от Джеджулы

Вы узнаете:
- Санта Димопулос показала сына от Андрея Джеджулы
- Где они встретились
Известная украинская певица Санта Димопулос впервые за год встретилась с сыном, который выбрал жить в Украине с отцом Андреем Джеджулой. Кадрами семейного отдыха она поделилась в Instagram.
Оказалось, что Димопулос с детьми решила отправиться в Италию. Артистка призналась, что почти год не виделась со своим сыном и очень по нему соскучилась. Вместе семья прогулялась по живописным итальянским улочкам и наслаждалась атмосферой Тосканы.
"Приехал мой Даниэль! Мы не виделись почти год! Как же я по нему скучала", — поделилась Санта.
Больше всего по брату скучала его младшая сестра — 6-летняя София. Звездная мама выложила фото с их трогательными объятиями.
"Моя вселенная", — подписала Димопулос.
Напомним, что Санта Димопулос с дочкой после начала полномасштабного вторжения выехала из Украины и живет в ОАЭ. Ее сын Даниэль решил остаться в Киеве со своим звездным отцом Андреем Джеджулой.
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О персоне: Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
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