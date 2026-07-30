Натали Портман показала беременный живот на последних сроках

Кратко:
- Портман показала беременный живот
- Что она написала
Натали Портман с нетерпением ждёт встречи с новым членом своей семьи.
Обладательница премии "Оскар", которая беременна третьим ребёнком, в среду поделилась в Instagram редким снимком своего обнажённого животика.
На фотографии Портман обнимает и смотрит на свой растущий живот на балконе квартиры.
45-летняя актриса одета в свободную синюю рубашку на пуговицах и золотое ожерелье.
"Считаю дни до нашей встречи с тобой", - подписала Портман свой пост.
Она также поблагодарила фотографа Шелби Дункан, сделавшего снимок, за "её талант".
Ранее в этом году Портман объявила, что ждёт своего первого ребёнка от партнёра Танги Дестебла.
Звезда "Чёрного лебедя" уже является матерью 15-летнего сына Алефа и 9-летней дочери Амалии от бывшего мужа Бенджамина Мильпиеда.
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О персоне: Натали Портман?
Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".
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