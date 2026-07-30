Натали Портман показала беременный живот на последних сроках

Популярная актриса Натали Портман готовиться стать мамой в третий раз.

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Натали Портман беременна от нового партнера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Портман показала беременный живот

Что она написала

Натали Портман с нетерпением ждёт встречи с новым членом своей семьи.

Обладательница премии "Оскар", которая беременна третьим ребёнком, в среду поделилась в Instagram редким снимком своего обнажённого животика.

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На фотографии Портман обнимает и смотрит на свой растущий живот на балконе квартиры.

45-летняя актриса одета в свободную синюю рубашку на пуговицах и золотое ожерелье.

Натали Портман показала беременный животик / Скриншот Instagram/ natalieportman

"Считаю дни до нашей встречи с тобой", - подписала Портман свой пост.

Она также поблагодарила фотографа Шелби Дункан, сделавшего снимок, за "её талант".

Ранее в этом году Портман объявила, что ждёт своего первого ребёнка от партнёра Танги Дестебла.

Звезда "Чёрного лебедя" уже является матерью 15-летнего сына Алефа и 9-летней дочери Амалии от бывшего мужа Бенджамина Мильпиеда.

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О персоне: Натали Портман? Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".

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