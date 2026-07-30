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Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции

Виталий Кирсанов
30 июля 2026, 16:43
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56-летнего мужчину задержали во время антикоррупционной операции
Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции
Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции / коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/erdalbeskcoglu

Кратко:

  • Широкой публике Бешикчиоглу известен прежде всего как актер
  • Весной 2024 года Бешикчиоглу совершил неожиданный переход в политику

Турецкий актер Эрдал Бешикчиоглу, который после завершения актерской карьеры стал мэром муниципалитета Этимесгут в провинции Анкара, был задержан в рамках расследования о коррупции. Об этом сообщает Associated Press.

По данным правоохранительных органов, 56-летнего политика задержали во время масштабной антикоррупционной операции. Следствие проверяет возможные нарушения при проведении муниципальных тендеров в период, когда администрацию возглавлял Бешикчиоглу. Речь идет о подозрениях в коррупционных схемах и злоупотреблениях при организации закупок.

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Эрдал Бешикчиоглу представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию (CHP). Должность мэра района Этимесгут он занимает с 2024 года.

Широкой публике Бешикчиоглу известен прежде всего как актер. Он снимался в популярных турецких сериалах "Бехзат: Серийные преступления в Анкаре" и "Бумажный дом", которые принесли ему известность далеко за пределами Турции.

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О персоне: Эрдал Бешикчиоглу

Эрдал Бешикчиоглу - турецкий актер театра и кино, режиссер, а с 2024 года - политический деятель.

Всенародную известность в Турции и за ее пределами ему принесла главная роль жесткого и бескомпромиссного комиссара полиции в культовом детективном сериале "Бехзат Ч.: Серийные преступления в Анкаре" .

Также он запомнился зрителям по ролям в фильмах и сериалах "Берген", "Бумажный дом", "Детство" и "Он – легенда".

Весной 2024 года Бешикчиоглу совершил неожиданный переход в политику. Он выдвинул свою кандидатуру от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП / CHP) и выиграл местные выборы, став мэром округа Этимесгут в провинции Анкара.

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