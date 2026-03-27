"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

Кристина Трохимчук
27 марта 2026, 16:03
Про смерть Артура Петрова сообщила его супруга в соцсетях.
Артур Петров умер
Артур Петров умер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артур Петров

Известный украинский комик Артур Петров, который защищал Украину с апреля 2025 года, погиб на Харьковщине. О трагедии сообщила его жена Екатерина в Instagram.

Последние несколько месяцев стендап-комик служил в составе 42-й отдельной механизированной бригады. В день смерти, 18 марта, Артур находился в Купянске-Узловом. Знаменитость погиб во время эвакуации раненых.

"Когда он вернется домой — я напишу о дне прощания. Помните его смешным, пожалуйста", — написала жена комика.

Артур Петров служил в ВСУ
Артур Петров служил в ВСУ / фото: instagram.com, Екатерина Петрова

Реакция звезд на смерть Артура Петрова

Соболезнования семье погибшего стендап-комика Артура Петрова выразили коллеги по сцене.

"Самые искренние соболезнования. Светлая память Артуру", — написал Тарас Стадницкий.

"Это огромная потеря. Слов очень не хватает. Это друг, это стендап-комик, сценарист, хороший человек. Артур Петров на щите. Как же я в свое время устал слушать его шутку о мопсе, и как бы сильно я хотел бы его сейчас услышать еще раз. Светлая память стендапера Артуру Петрову", — высказался Василий Байдак.

"Я не знаю, что написать. Артур был очаровательным человеком, таким для меня навсегда и останется. Я до сих пор не верю в это, если честно", — поделился Никита Трандафилов.

"Катя, держись, тяжело в это поверить. Светлая память", — написал Антон Тимошенко.

Артур Петров с семьей
Артур Петров с семьей / фото: instagram.com, Артур Петров

Артур Петров — чем был известен

Артур Петров более семи лет выступал в популярном проекте "Подпольный стендап". Его творческий путь также включал участие в известных телешоу, таких как "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион". Помимо выступлений на сцене, Артур ранее реализовал себя за кадром в качестве сценариста, работая над программой "Я соромлюсь свого тіла", что часто становилось темой для его юмористических монологов.

Ранее Главред сообщал, что Елена Зеленская встретилась в Далласе с Джорджем Бушем-младшим и его супругой Лорой.

Также Алексей Суханов объяснил свою скрытность в вопросах личной жизни нежеланием ранить чувства окружающих. Ведущий признался, что считает неуместным демонстрировать свое счастье в то время, когда многие украинцы переживают боль утраты близких из-за войны.

Про персону: Артур Петров

Артур Петров - известный украинский стендап-комик родом из Днепра, чей творческий путь охватывал более семи лет выступлений в проекте "Подпольный стендап", участие в телешоу "Рассмеши комика", "Комик на миллион" и работу сценаристом программы "Я соромлюсь свого тіла". В апреле 2025 года артист сменил сцену на службу в Вооруженных силах Украины, пополнив ряды 43-й отдельной механизированной бригады. 18 марта 2026 года жизнь защитника и юмориста трагически оборвалась.

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

Сладкий перец после пикирования: стимулирующий полив, формирующий мощные корни

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

