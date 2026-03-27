"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

Про смерть Артура Петрова сообщила его супруга в соцсетях.

https://stars.glavred.info/pomnite-ego-smeshnym-na-fronte-pogib-izvestnyy-komik-10752371.html Ссылка скопирована

Артур Петров умер

Вы узнаете:

Погиб известный комик Артур Петров

Обстоятельства смерти стендапера

Известный украинский комик Артур Петров, который защищал Украину с апреля 2025 года, погиб на Харьковщине. О трагедии сообщила его жена Екатерина в Instagram.

Последние несколько месяцев стендап-комик служил в составе 42-й отдельной механизированной бригады. В день смерти, 18 марта, Артур находился в Купянске-Узловом. Знаменитость погиб во время эвакуации раненых.

видео дня

"Когда он вернется домой — я напишу о дне прощания. Помните его смешным, пожалуйста", — написала жена комика.

Артур Петров служил в ВСУ / фото: instagram.com, Екатерина Петрова

Реакция звезд на смерть Артура Петрова

Соболезнования семье погибшего стендап-комика Артура Петрова выразили коллеги по сцене.

"Самые искренние соболезнования. Светлая память Артуру", — написал Тарас Стадницкий.

"Это огромная потеря. Слов очень не хватает. Это друг, это стендап-комик, сценарист, хороший человек. Артур Петров на щите. Как же я в свое время устал слушать его шутку о мопсе, и как бы сильно я хотел бы его сейчас услышать еще раз. Светлая память стендапера Артуру Петрову", — высказался Василий Байдак.

"Я не знаю, что написать. Артур был очаровательным человеком, таким для меня навсегда и останется. Я до сих пор не верю в это, если честно", — поделился Никита Трандафилов.

"Катя, держись, тяжело в это поверить. Светлая память", — написал Антон Тимошенко.

Артур Петров с семьей / фото: instagram.com, Артур Петров

Артур Петров — чем был известен

Артур Петров более семи лет выступал в популярном проекте "Подпольный стендап". Его творческий путь также включал участие в известных телешоу, таких как "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион". Помимо выступлений на сцене, Артур ранее реализовал себя за кадром в качестве сценариста, работая над программой "Я соромлюсь свого тіла", что часто становилось темой для его юмористических монологов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Про персону: Артур Петров Артур Петров - известный украинский стендап-комик родом из Днепра, чей творческий путь охватывал более семи лет выступлений в проекте "Подпольный стендап", участие в телешоу "Рассмеши комика", "Комик на миллион" и работу сценаристом программы "Я соромлюсь свого тіла". В апреле 2025 года артист сменил сцену на службу в Вооруженных силах Украины, пополнив ряды 43-й отдельной механизированной бригады. 18 марта 2026 года жизнь защитника и юмориста трагически оборвалась.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред