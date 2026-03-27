Алексей Суханов сделал признание о тайном романе: "Я сейчас люблю"

Известный ведущий поделился своим счастьем.

Алексей Суханов - интервью

Алексей Суханов сделал признание про отношения

Почему ведущий не разглашает подробности личной жизни

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов дал редкий комментарий о своей личной жизни. В интервью Маше Ефросининой он признался, почему скрывает свои отношения.

Ведущий рассказал, что после развода с супругой в 2016 году не ощущал настолько сильных чувств, какие появились у него в новом романе. Суханов уверен — только проверенные временем отношения можно назвать настоящей любовью.

"Я сейчас люблю. Любовь – это чувство, которое проверено и доказано временем, испытаниями, многообразием ситуаций, когда ты не уступаешь из-за своего упрямства и проявления эгоизма, а тебя понимают", — пояснил Алексей.

Знаменитость также объяснил, почему до сих пор скрывает личность своего партнера и нечасто говорит про свои отношения. Алексей признался, что не хочет делать больно людям, которые из-за войны потеряли близких.

"Счастье любит тишину! Чего я должен хвастаться этим? Мне кажется, что это даже как-то невоспитанно, нагло и жестоко сейчас хвастаться своим личным счастьем на фоне того, что люди теряют свою любовь. Есть люди, которым это причиняет боль. А я не хочу этого. Мое счастье не может и не хочет причинять боль", — считает Суханов.

Алексей Суханов — личная жизнь

После развода с супругой Ольгой, с которой Алексей Суханов прожил 13 лет, ведущий долгое время не афишировал перемены на любовном фронте. Сейчас знаменитость признается, что "не одинок и по-настоящему счастлив", однако личность своей второй половинки хранит в секрете. После слухов о романе с пиарщиком Алексеем Прищепой, возникших после публикации фото с поцелуем в щеку, Суханов заявил, что их связывает исключительно многолетняя крепкая дружба.

О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

