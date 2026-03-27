"На неблагодарных людей": Кондратюк жестко ответил Виталию Козловскому

Продюсер высказался о своем бывшем подопечном Виталии Козловском.

Виталий Козловский - конфликт с Игорем Кондратюком

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк поставил точку в многолетнем конфликте со своим бывшим подопечным Виталием Козловским. Об этом он заявил в интервью Маричке Падалко.

Ранее Козловский высказывался о сыне Кондратюка, который сейчас находится в рядах ВСУ. Певец утверждал, что тот якобы не служит, но спустя время публично извинился за свои слова. Кондратюк раскрыл некоторые детали о пребывании своего сына Сергея в армии.

"Служит, ворчит. Потому что он совсем не военный. Он пошел добровольцем в 2023 году. Для нас это было неожиданностью. Сказал маме не говорить, что он пошел в военкомат и решил служить. Все равно мы его провели в ТЦК. Он шел по предписанию в одно подразделение к своему знакомому в минометное подразделение, которое тогда стояло под Купянском. Но Сергея через неделю забрали на обучение в Великобританию. И потом буквально в прошлом году он мне сказал: "Папа, я понял, почему меня взяли в десантно-штурмовые войска". Оказывается, обучение было британских штурмовых войск. У Сергея было зрение минус шесть. Затем его перераспределили. Но служит. Сейчас его намерены сделать начальником подразделения. Думаю, не скоро будет дома", — поделился Кондратюк.

Также продюсер высказался о своем давнем конфликте с Виталием Козловским. Кондратюк подчеркнул, что певец распространял о нем неправдивую информацию. Сейчас любые отношения между знаменитостями отсутствуют.

"Он много информации распространял обо мне неверной. Простил ли я Козловского? Я забыл о нем. Это извинения или нет? Мне безразлично — существует Козловский или нет. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неблагодарных людей", — высказался продюсер.

Ранее Главред сообщал, что известный певец и хореограф Амадор Лопес был доставлен в ТЦК после проверки документов в Чернигове. Артист, который родился в Венесуэле и получил украинское гражданство незадолго до начала полномасштабной войны, вовремя не встал на воинский учет.

Также продюсер Игорь Кондратюк поделился подробностями конфликта с Оксаной Марченко. По словам продюсера, их окончательный разрыв произошел еще в 2014 году после аннексии Крыма. За кулисами шоу "Х-фактор" Марченко решила распространять российскую пропаганду.

О персоне: Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

