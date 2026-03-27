"На неблагодарных людей": Кондратюк жестко ответил Виталию Козловскому

Кристина Трохимчук
27 марта 2026, 10:02
Продюсер высказался о своем бывшем подопечном Виталии Козловском.
Виталий Козловский - конфликт с Игорем Кондратюком
Виталий Козловский - конфликт с Игорем Кондратюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что Виталий Козловский говорил о сыне продюсера
  • Как певцу ответил Игорь Кондратюк

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк поставил точку в многолетнем конфликте со своим бывшим подопечным Виталием Козловским. Об этом он заявил в интервью Маричке Падалко.

Ранее Козловский высказывался о сыне Кондратюка, который сейчас находится в рядах ВСУ. Певец утверждал, что тот якобы не служит, но спустя время публично извинился за свои слова. Кондратюк раскрыл некоторые детали о пребывании своего сына Сергея в армии.

Семья Игоря Кондратюка
Семья Игоря Кондратюка / фото: instagram.com, Игорь Кондратюк

"Служит, ворчит. Потому что он совсем не военный. Он пошел добровольцем в 2023 году. Для нас это было неожиданностью. Сказал маме не говорить, что он пошел в военкомат и решил служить. Все равно мы его провели в ТЦК. Он шел по предписанию в одно подразделение к своему знакомому в минометное подразделение, которое тогда стояло под Купянском. Но Сергея через неделю забрали на обучение в Великобританию. И потом буквально в прошлом году он мне сказал: "Папа, я понял, почему меня взяли в десантно-штурмовые войска". Оказывается, обучение было британских штурмовых войск. У Сергея было зрение минус шесть. Затем его перераспределили. Но служит. Сейчас его намерены сделать начальником подразделения. Думаю, не скоро будет дома", — поделился Кондратюк.

Также продюсер высказался о своем давнем конфликте с Виталием Козловским. Кондратюк подчеркнул, что певец распространял о нем неправдивую информацию. Сейчас любые отношения между знаменитостями отсутствуют.

Виталий Козловский в ВСУ
Виталий Козловский служил в ВСУ / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Он много информации распространял обо мне неверной. Простил ли я Козловского? Я забыл о нем. Это извинения или нет? Мне безразлично — существует Козловский или нет. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неблагодарных людей", — высказался продюсер.

Инфографика, Козловский
Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный певец и хореограф Амадор Лопес был доставлен в ТЦК после проверки документов в Чернигове. Артист, который родился в Венесуэле и получил украинское гражданство незадолго до начала полномасштабной войны, вовремя не встал на воинский учет.

Также продюсер Игорь Кондратюк поделился подробностями конфликта с Оксаной Марченко. По словам продюсера, их окончательный разрыв произошел еще в 2014 году после аннексии Крыма. За кулисами шоу "Х-фактор" Марченко решила распространять российскую пропаганду.

О персоне: Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

Курс доллара может пробить новый психологический рубеж: чего ожидать в апреле

Будут ли высылать повестки через "Дию": Минцифры поставило точку в слухах

Контратаки ВСУ срывают планы оккупантов: ISW прогнозирует неудачу РФ

Реклама

Курс доллара может пробить новый психологический рубеж: чего ожидать в апреле

Будут ли высылать повестки через "Дию": Минцифры поставило точку в слухах

Собака исчезла на 11 лет и вернулась: правда поразила семьюВидео

Облачно и дождливо: какая погода будет в Харькове на выходных

Украинцы хотят видеть Партию Буданова в парламенте: результаты опроса

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
Что будет с долларом и евро: прогноз курса валют на начало апреля

56-летняя Джей Ло "разорвала" выступлением в прозрачном костюмеВидео

Контратаки ВСУ срывают планы оккупантов: ISW прогнозирует неудачу РФ

Реклама
Ночной горшок для Лукашенко: Портников объяснил, что означает визит в КНДРмнение

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Ситуация накаляется, США и Иран готовятся к потенциальной битве: что известно

15 тысяч евро за переезд в Испанию: как получить дом у моря

Гороскоп на завтра, 28 марта: Скорпионам - кризис, Козерогам - сюрприз

РФ ударила по жилой многоэтажке в Харькове: сколько людей пострадалоФото

Взрывы в РФ: дроны атаковали крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Почему кот внезапно вздрагивает от прикосновения — объяснение удивитВидео

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяцВидео

Реклама
Отказ был смертным приговором: зачем люди на самом деле чокаются бокаламиВидео

Почему успешные люди всегда включают бесшумный режим: объяснение ученых удивит

РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

Как продолжить "жизнь" сыра в холодильнике: советы для разных сортов

Как понять, что кот счастлив: 8 признаков, что вы для него самый близкий человек

Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

Кого ждёт денежный прорыв в апреле 2026: гороскоп на месяц от Анжелы Перл

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормкиВидео

Украина — Швеция: команда Реброва уступила шведам, подробности матча

В некоторых областях особенно заметно — почему растет цена пасхальной корзины

Стеклянные фляги в армии СССР - недорогая замена металлу или вынужденная необходимость

Пасхальная корзина 2026 года ударит по кошельку: назван самый дорогой продукт

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

Ранние посевы — что можно сеять в открытый грунт уже в марте

"Спецура" и танки-приманки: ВСУ разгромили оккупантов на важном направлении

Буданов объявил о крупном обмене пленными: когда он состоится

Почему гибнет рассада: что категорически нельзя делать

Месяц станет переломным: какой знак зодиака ждет судьбоносный апрель 2026

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

Реклама
Чак Норрис умирал дважды: что происходило с актером

Зачем Кремль ведет политическую борьбу за Будапешт и Минск: Денисенко раскрыл планмнение

Что приготовить на Пасху — идеальное меню для праздничного стола

"Выдерну его": Киркоров пожаловался на зависимого сына

Тепло с Балкан идет на Львовщину: когда потеплеет до +17

Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

Снаряды под вопросом: Трамп заговорил о перенаправлении боеприпасов для Украины

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище: ответ священника

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"Видео

Стильные кожаные куртки на весну: 5 необычных моделей для всех типов фигурыВидео

