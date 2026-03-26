"Это был маразм": предательница Марченко "решила учить" Игоря Кондратюка

Кристина Трохимчук
26 марта 2026, 16:04
Известный продюсер рассказал про конфликт с Оксаной Марченко после начала российской агрессии.
Оксана Марченко поссорилась с Игорем Кондратюком

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью Маричке Падалко рассказал о конфликте с предательницей Украины Оксаной Марченко. Как признался продюсер, спор между ними произошел после аннексии Крыма в 2014 году.

Кондратюк вспомнил, что на то время продолжался проект шоу "Х-Фактор", где Марченко работала ведущей. За кулисами шоу между знаменитостями возникла перепалка о политической ситуации, которая довела до окончательного разрыва отношений между звездами.

"Побил горшки с Оксаной Марченко именно из-за того, что она решила учить меня, как реагировать на оккупацию Крыма. Весной 2014 года. Общались сквозь зубы, потому что это был маразм", — поделился продюсер.

Игорь Кондратюк заметил, что из-за контрактов ему пришлось продолжать работу с предательницей.

"Помню, я отдыхал с дочкой и писал Бородянскому (председателю правления СТБ — прим. ред.): почему молчит Оксана, я не хочу с ней идти в один кадр. А он мне сказал, как это возможно, потому что мы уже записали кастинги. И она как будто осталась еще на два сезона. У меня и у нее был контракт", — высказался Кондратюк.

Продюсер не был единственным представителем шоу-бизнеса, кто не хотел пересекаться с Оксаной Марченко. Такое же решение принял и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который участвовал в шоу в роли члена жюри.

"Когда мы были с Хлывнюком, то он тоже не хотел говорить с Оксаной. Ему даже в ухо говорили: Андрей, это твое внутреннее бурление, а у нас шоу, что-то говори. И он сквозь зубы говорил "хорошо, что-то прокомментирую" и комментировал", — рассказал Игорь Кондратюк.

Ранее Главред сообщал, что певица LELEKA, которая представит Украину на Евровидении-2026, раскрыла подробности смены своих паспортных данных. Артистка призналась, что хотела начать жизнь с чистого листа, выбрав фамилию, которая не имеет отношения к ее прошлому или родственникам.

Также Ирина Билык неожиданно вспомнила о Дмитрии Дикусаре во время участия в шоу "Угадай мелодию". Когда ведущий Дзидзьо спросил о получателе благотворительного выигрыша, певица решила направить средства подразделению, в котором служит ее бывший возлюбленный.

О персоне: Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info.

