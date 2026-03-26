"Спрашивают о любимых": Билык сделала неожиданный шаг для Дикусара

Певица решила поддержать своего бывшего возлюбленного.

https://stars.glavred.info/sprashivayut-o-lyubimyh-bilyk-sdelala-neozhidannyy-shag-dlya-dikusara-10752017.html Ссылка скопирована

Ирина Билык поддержала Дмитрия Дикусара

Вы узнаете:

Что известно о личной жизни Ирины Билык

Как певица помогла Дмитрию Дикусару

Известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно заинтриговала заявлением о переменах в личной жизни, неожиданно вспомнила о бывшем возлюбленном Дмитрии Дикусаре. Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на SWEET.TV.

Билык приняла участие в проекте "Угадай мелодию", по правилам которого выигрыш звезды направляют на помощь военным подразделениям или благотворительным фондам, поддерживающим ВСУ. Когда ведущий программы Дзидзьо спросил у Ирины, кому она хочет направить денежный приз, певица внезапно вспомнила о своем бывшем возлюбленном Дмитрии Дикусаре.

видео дня

Ирина Билык - личная жизнь

"Ты знаешь, у меня чаще спрашивают о моих любимых, поэтому я хочу перечислить все деньги подразделению, в котором служит Дмитрий Дикусар", — решила артистка.

Напомним, что Дмитрий Дикусар служит в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Известный танцор практически не появляется в публичном поле и сделал исключение только для благотворительного выпуска шоу "Танцы со звездами", на котором собирали средства для реабилитации ветеранов.

Ирина Билык с Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар — отношения

Билык и Дикусар были вместе с 2007 по 2010 год. Их история началась на проекте "Танцы со звездами", где они выступали в паре. После того как между певицей и танцором вспыхнула искра, они закрутили роман и даже сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро. Несмотря на красивую историю любви, пара разошлась спустя три года. Несмотря на значительную разницу в возрасте, артистка отмечала, что их отношения были яркими и гармоничными.

Ирина Билык

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что звезда сериала "Зимородок" Мерт Рамазан Демир поразил фанатов радикальным преображением. Актер похудел еа 20 килограммов. Пойти на такие меры звезду заставила публикация фото с отдыха, на которых был заметен лишний вес.

Также Александр Педан высказался о настоящих причинах исчезновения Ольги Фреймут с экранов украинского телевидения. Сейчас звезда сосредоточилась на своих проектах за границей, но ведущий ждет ее возвращения в Украину и назвал условия для этого.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред