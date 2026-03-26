"Еще покажет нам": Педан раскрыл причины внезапного исчезновения Фреймут

Ведущая пропала с экранов украинского телевидения.

Оля Фреймут - почему пропала

Украинский ведущий Александр Педан высказался о настоящих причинах исчезновения своей коллеги Ольги Фреймут из украинского шоу-бизнеса в интервью OBOZ.UA. Даже после громкого конфликта Притулы и Фреймут, Педан сохранил общение с обоими.

Ведущий рассказал, что Фреймут не разрывала связи со своими украинскими коллегами. Они спокойно могут вспоминать друг друга на шоу и даже отпускать колкости.

"У меня нет обид на Олю, мы не били горшки. Мы в хороших отношениях, хотя и видимся нечасто — так же, как и с Притулой. Последний раз встречались достаточно давно. Поздравляем друг друга с днем рождения, но каждый живет своей жизнью. Иногда могу ее вспомнить в интервью, даже немного подколоть. Например, недавно мы с Притулой вспоминали ее книгу по этикету — Оля потом мне написала: "Спасибо за рекламу, если хочешь, могу подарить книгу и даже почитать". У нее, слава Богу, с юмором все в порядке, иначе не выжила бы три года в "Подъеме" с нами", — поделился Александр.

По мнению Педана, сейчас Ольга сосредоточилась на своих проектах за границей: выпуске книг об этикете и живых выступлениях.

"Оля сейчас находит реализацию в других сферах: издает книги, ведет мероприятия. Почему ее нет на телевидении? Это сложная история. Обычно любого артиста создает команда. Возможно, что-то пошло не так в выборе направления или формата", — считает знаменитость.

Несмотря на обстоятельства, Педан уверен — в украинском шоу-бизнесе Фреймут еще появится. Даже если былой популярности ведущая не достигнет, ее возвращение станет громким событием.

"Но я знаю, что она еще вернется — или на телевидение, или на YouTube. Не факт, что на Олимп, но точно еще покажет нам, потому что она крутая журналистка и ведущая. Просто должна появиться правильная идея, правильная команда и правильное время", — высказался Александр Педан.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

