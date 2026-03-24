Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

Вы узнаете:
- Алла Пугачева и Максим Галкин переписали имущество на детей
- Почему они пошли на этот шаг
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения, решили распорядиться своей недвижимостью в РФ в пользу детей. О срочном решении звезд сообщают росСМИ.
Речь идет о замке в деревне Грязь, который Пугачева оценила в 1 миллиард рублей. Как сообщалось ранее, Примадонна очень хотела избавиться от недвижимости в стране-агрессоре и даже приезжала, чтобы встретиться с потенциальными покупателями, но сделка так и не состоялась.
Из-за того, что Максим Галкин имеет статус иноагента и не спешит возвращаться в РФ, недвижимость не может перейти в единоличную собственность его жены. Как сообщают эксперты, пойти на радикальные меры артистам пришлось из-за страха конфискации дома российскими властями.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Несмотря на сложности, Пугачева и Галкин нашли способ обезопасить свою недвижимость от посягательств властей страны-агрессора и одновременно поддержать собственных детей. Семейная пара передала в собственность Гарри и Лизе по 1/6 доли собственности.
Несмотря на постоянные новости о том, что Пугачева вот-вот заскучает по РФ и вернется на родину, семья Примадонны отлично себя чувствует за границей и не испытывает нужды. Сейчас звездное семейство вместе с детьми обосновалось на Кипре. Пара перебралась на остров из соображений безопасности после обострения конфликта в Израиле. У знаменитостей там есть собственная элитная недвижимость, где они планируют оставаться, пока позволяет погода. На летний период семья намерена переехать в Юрмалу, чтобы сменить жаркий климат на более прохладный.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред