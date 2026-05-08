Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру в день его рождения

Вдова призналась, что ровно год назад они еще были вместе и планировали детей.

https://stars.glavred.info/vdova-rastrogala-set-obrashcheniem-k-pogibshemu-na-voyne-akteru-v-den-ego-rozhdeniya-10763129.html Ссылка скопирована

Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/y.felipenko, https://www.instagram.com/motrichka/

Кратко:

Катерина Мотрич поделилась эмоциональным обращением к мужу

8 мая 2026 года Юрию Фелипенко могло бы исполниться 33 года

Ведущая Катерина Мотрич, вдова погибшего на войне украинского актера Юрия Фелипенко, поделилась эмоциональным обращением к мужу в день его рождения. 8 мая 2026 года артисту могло бы исполниться 33 года.

На своей странице в Instagram Катерина опубликовала редкие совместные кадры и посвятила любимому трогательные слова, которые глубоко растрогали пользователей сети.

видео дня

"Наверное, там есть свое понятие времени. Может быть, там нет лет, чтобы их праздновать. Наверное, там есть что-то другое, определяющее годы жизни и годы рождения. Я не знаю, как там, но надеюсь, что сегодня там праздник, потому что ты родился", - написала она.

При этом Катерина поделилась редкими кадрами с Юрием.

"Если бы ты только знал сколько всего хорошего, плохого, глупого, смешного и несказанно непонятного произошло за этот год, сказал бы: "Катруся, я в шоке, мир дурацкий и в то же время такой красивый", - добавила Мотрич.

Фото: instagram.com/motrichka

Она также добавила, что ровно год назад они еще были вместе, любили друг друга и планировали детей.

"Сегодня все, что я могу тебе подарить, это новые высаженные цветы на кладбище. Но я знаю, что ты любишь мелочи. Цветы будут высажены, несколько страниц в дневнике уже написаны, твои фото разосланы во все чаты. Сегодня каждая секунда – для тебя. Люблю от земли и до конца черной дыры. И так теперь, пока не встретимся. Что бы здесь ни творилось", - написала Катерина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, впервые публично обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте.

Ранее также Виктория Бекхэм рассказала, что "очень серьёзная" борьба её дочери Харпер с угревой сыпью вдохновила подростка на создание собственного косметического бренда.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юрий Фелипенко Юрий Фелипенко – украинский актер театра и кино. Родился 8 мая 1993 года в Запорожье.

После окончания в 2016 году Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого) – актер Киевского академического драматического театра на Подоле (задействован в 20 ролях). Также работает в театре-студии Стигма и занимается дубляжем зарубежных фильмов. На экране Юрий Фелипенко впервые появился в 2014 году в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9". Среди других работ – "Отдел 44", "Что делает твоя жена", "Цвет страсти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред