Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру в день его рождения

Виталий Кирсанов
8 мая 2026, 16:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вдова призналась, что ровно год назад они еще были вместе и планировали детей.
Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру
Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/y.felipenko, https://www.instagram.com/motrichka/

Кратко:

  • Катерина Мотрич поделилась эмоциональным обращением к мужу
  • 8 мая 2026 года Юрию Фелипенко могло бы исполниться 33 года

Ведущая Катерина Мотрич, вдова погибшего на войне украинского актера Юрия Фелипенко, поделилась эмоциональным обращением к мужу в день его рождения. 8 мая 2026 года артисту могло бы исполниться 33 года.

На своей странице в Instagram Катерина опубликовала редкие совместные кадры и посвятила любимому трогательные слова, которые глубоко растрогали пользователей сети.

видео дня

"Наверное, там есть свое понятие времени. Может быть, там нет лет, чтобы их праздновать. Наверное, там есть что-то другое, определяющее годы жизни и годы рождения. Я не знаю, как там, но надеюсь, что сегодня там праздник, потому что ты родился", - написала она.

При этом Катерина поделилась редкими кадрами с Юрием.

"Если бы ты только знал сколько всего хорошего, плохого, глупого, смешного и несказанно непонятного произошло за этот год, сказал бы: "Катруся, я в шоке, мир дурацкий и в то же время такой красивый", - добавила Мотрич.

Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру в день его рождения
Фото: instagram.com/motrichka

Она также добавила, что ровно год назад они еще были вместе, любили друг друга и планировали детей.

"Сегодня все, что я могу тебе подарить, это новые высаженные цветы на кладбище. Но я знаю, что ты любишь мелочи. Цветы будут высажены, несколько страниц в дневнике уже написаны, твои фото разосланы во все чаты. Сегодня каждая секунда – для тебя. Люблю от земли и до конца черной дыры. И так теперь, пока не встретимся. Что бы здесь ни творилось", - написала Катерина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, впервые публично обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте.

Ранее также Виктория Бекхэм рассказала, что "очень серьёзная" борьба её дочери Харпер с угревой сыпью вдохновила подростка на создание собственного косметического бренда.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юрий Фелипенко

Юрий Фелипенко – украинский актер театра и кино. Родился 8 мая 1993 года в Запорожье.
После окончания в 2016 году Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого) – актер Киевского академического драматического театра на Подоле (задействован в 20 ролях). Также работает в театре-студии Стигма и занимается дубляжем зарубежных фильмов. На экране Юрий Фелипенко впервые появился в 2014 году в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9". Среди других работ – "Отдел 44", "Что делает твоя жена", "Цвет страсти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 11 мая

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 11 мая

15:53Экономика
Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

15:29Война
Температура опустится до +12: Украину накроет волна похолодания

Температура опустится до +12: Украину накроет волна похолодания

15:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Последние новости

16:49

TikTok сходит с ума: танец убийцы из фильма "Вершина" стал мемом

16:40

Потепление до +25 приближается: когда жара сменит дожди на Львовщине

16:13

Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру в день его рождения

15:53

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 11 мая

15:29

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
15:26

Температура опустится до +12: Украину накроет волна похолодания

15:25

Редиска будет крупной и сочной: что нужно сделать в мае для шикарного урожая

15:17

Удар на 1500 километров: СБУ атаковала "жирную" цель в РФ, враг дестабилизирован

14:58

На Житомирщину надвигаются похолодание и гроза: когда погода резко изменится

Реклама
14:54

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет праздник после 8 мая

14:43

Дожди с грозами накроют Украину: где внезапно ухудшится погода

14:39

Как быстро уложить ребенка спать: психолог назвала главную ошибку родителей

14:23

Выбросили как мусор: какие дорогие вещи люди находили у дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра 9 мая: Весам - радость, Скорпионам - остановиться

13:58

"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу УкраиныВидео

13:52

"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

13:50

"Вот такая вот у нас запара, запара": главное о разводе Потапа и НастиВидео

13:43

Почему огородники засыпают грядки крупами: эффект поразит уже через сезон

13:33

В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

13:30

Вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего куриного паштета за 30 минут

Реклама
13:22

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

13:03

Почему вещи после стирки все еще грязные: ошибка, которую делают почти все

12:44

В доме происходило странное: находка в подвале напугала семью

12:39

Огромные столбы дыма в небе: дроны атаковали важные цели в Грозном

12:34

Лук будет оставаться свежим месяцами: простой трюк, о котором мало кто знает

12:20

Облачно и дождливо: какая погода в Харькове будет на выходных

11:55

В Ровенской области погода готовит сюрприз: о чем предупреждают синоптики

11:43

В Украине резко упали цены на огурцы: сколько сейчас стоит этот овощ

11:39

Защитники "Азовстали" патрулируют Мариуполь: появились первые кадрыВидео

11:32

Тина Кароль установила сумасшедший рекорд: что она сделалаВидео

11:31

Как сказать "картофель в мундире" на украинском: ответ удивит многих

11:20

Риск потери всего урожая: что можно и нельзя сажать рядом с капустойВидео

11:13

Привычки людей меняются: как правильно использовать солнечные панели

11:13

РФ изменила тактику: военный раскрыл 3 ключевые цели летнего наступления врага

10:56

"Все скинулись": Руслана рассказала о расходах на победу на "Евровидении-2004"Видео

10:54

Пугачева впервые публично обратилась к дочери Орбакайте

10:48

Мирные переговоры могут затянуться: эксперт озвучил неутешительный прогноз

10:27

Угроза летнего наступления: Жданов предупредил, куда РФ может ударить в первую очередь

09:55

"Поклонники обеспокоены": известную певицу ввели в искусственную комуВидео

09:51

Одесскую область накроет туман и опасная жара: предупреждение синоптиков

Реклама
09:47

Горит за 700 км от границы: Зеленский раскрыл подробности ночных ударов по РФ

09:34

Терехов: В вопросе интеграции ВПЛ необходимо перейти от разрозненных программ к единой государственной политике

09:15

О чем молятся 9 мая Николаю Чудотворцу: какой церковный праздник

08:57

"Полупустые - это еще мягко говоря": Игнат заявил о критической ситуации с ПВО в Украине

08:56

Один фактор: Казарин - о том, как избавить военную службу от каторжного имиджамнение

08:32

РФ нарушила объявленное перемирие уже в первую ночь: Зеленский раскрыл детали

08:13

Умеров срочно прибыл в США: какие задачи стоят перед главным переговорщиком Украины

07:58

Фицо везет Путину послание от Зеленского: о чем идет речь

07:03

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФВидео

06:20

Жизнь в общежитии или собственная квартира: почему ранние браки в СССР были выгодны

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять