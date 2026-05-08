"Все скинулись": Руслана рассказала о расходах на победу на "Евровидении-2004"

Известная украинская певица Руслана Лыжичко впервые откровенно рассказала о расходах на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2004".

Напомним, в 2004 году артистка одержала победу в Стамбуле с песней Wild Dances, принеся Украине первое место на престижном конкурсе. По словам исполнительницы, подготовка к выступлению потребовала огромных финансовых вложений.

В интервью "24 каналу" певица призналась, что команда фактически собирала средства собственными силами.

"Мы буквально все "скинулись" на эту победу. Не хочу называть конкретные суммы, потому что участие и победа - это не только о деньгах. Мы вложили все свои сбережения. Мой отец даже отдал деньги, которые откладывал на жилье в Киеве", - поделилась Руслана.

Также артистка рассказала, что поддержку оказали трое спонсоров, а многие компании помогали по бартеру.

По словам певицы, сначала расходы казались вполне посильными, однако позже стало понятно, что необходимый бюджет значительно больше ожидаемого.

"Когда мы подсчитали общую сумму, просто схватились за голову. Не понимали, где взять такие деньги. Но когда у тебя есть цель - остальное уже не имеет значения", - вспомнила исполнительница.

Руслана отметила, что команда самостоятельно оплатила перелет делегации, в которую входило более 60 человек, проживание в Стамбуле в течение двух недель, а также телевизионную трансляцию конкурса для украинских зрителей.

Певица добавила, что сегодня уже не помнит точных цифр, поскольку у каждого артиста расходы на подготовку к конкурсу могут существенно отличаться.

Напомним, в этом году Евровидение-2026 стартует 12 мая в Вене. Представительница Украины LELÉKA выступит под 12-м номером во втором полуфинале 14 мая, а гранд-финал конкурса состоится 16 мая.

Тем временем в Вене начались репетиции полуфиналов Евровидения. Поклонники конкурса уже смогли увидеть номера участников, в том числе LELEKA. Вместе с певицей на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь, а главными изюминками станут костюм и исполнение знаковой длинной ноты в кульминации номера.

О персоне: Руслана Лыжичко Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

