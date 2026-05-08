"Поклонники обеспокоены": известную певицу ввели в искусственную кому

Виталий Кирсанов
8 мая 2026, 09:55
74-летняя Бонни Тайлер подключена к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике.
Известную певицу ввели в искусственную кому / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bonnietylerofficial

  • Бонни Тайлер была госпитализирована в Португалии
  • Операция прошла успешно

Известную британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому в больнице Фару в Португалии. Об этом пишет издание Correio da Manha.

74-летняя артистка подключена к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике.

"Операция прошла успешно, и сейчас она восстанавливается. Мы знаем, что вся ее семья, друзья и поклонники будут обеспокоены этой новостью и желают ей скорейшего и полного выздоровления", - сообщает издание со ссылкой на собственный источник.

Как уточняет газета Jornal de Noticias, Тайлер была госпитализирована в Португалии после срочной операции в связи с обнаруженной у нее перфорацией желудочно-кишечного тракта.

В ходе операции врачам удалось устранить перфорацию, но инфекционно-воспалительный процесс продолжил прогрессировать. Состояние певицы после хирургической процедуры было стабильным, но спустя несколько часов наблюдалось резкое ухудшение здоровья, из-за чего было принято решение ввести Тайлер в искусственную кому, сообщила газета.

О персоне: Бонни Тайлер

Бонни Тайлер - легендарная британская рок-певица из Уэльса.

Музыкальная карьера певицы началась в 1976 году с трека Lost In France, а наибольшую популярность Тайлер обрела в 1980-1990-х годах.

Её визитная карточка - уникальный мощный и хриплый тембр. Такая узнаваемая "хрипотца" появилась в 1977 году после операции на голосовых связках: певице запретили разговаривать несколько недель, но она нарушила запрет, из-за чего её голос навсегда изменился.

За свою карьеру Тайлер продала более 100 миллионов пластинок и трижды номинировалась на премию "Грэмми".

Ее главный хит - "Total Eclipse of the Heart". Баллада, ставшая платиновым хитом и возглавившая чарты по всему миру.

