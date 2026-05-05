"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

Певица провела первую репетицию своего выступления.

LELEKA - Евровидение 2026

Вы узнаете:

LELEKA готовится к Евровидению 2026

Как будет выглядеть номер LELEKA

Подготовка к Евровидению идет полным ходом — в Вене уже начались репетиции номеров участников. Еврофаны, которым удалось первыми увидеть номер LELEKA, рассказали о своих впечатлениях, сообщает Telegram-канал "ЄВРОБАЧЕННЯ 2026".

По словам поклонников конкурса, номер певицы открывается ее проходкой по белому подиуму к бандуристу Ярославу Джусю. Таким образом LELEKA презентует миру украинский народный инструмент и его звучание. Главным моментом постановки остается кульминация с длинной высокой нотой.

Каким будет номер LELEKA на Евровидении 2026

"Постановка артистки начинается с белого подиума, по которому она проходит – к талантливому Ярославу Джусу, который аккомпанирует ей на бандуре. Это намек на украинскую культуру, которую LELEKA хотела показать миру. Для нее этот звук возвращает чувство дома. После первого припева постановка темнеет, и LELEKA занимает центральное место и перемещает все внимание на себя. Во время следующего акта спектакля мы видим очень особый момент, когда артистка произносит свою поразительную ноту", — сообщают еврофаны.

Также поклонники описали образ, в котором LELEKA выйдет на сцену Евровидения 2026. Они признались, что артистка действительно напоминает аиста, поскольку наряд будет белым с черными акцентами.

LELEKA - Национальный отбор 2026

"LELEKA одета в белое платье поверх белых брюк, с тонкими прядями ткани, наслоенными и прикрепленными таким образом, чтобы они хорошо реагировали на ее движения. Ткань играет здесь большую роль в рассказе истории художника по графике, которую мы видим на сцене, особенно когда она в конце превращается в драматический красный цвет, словно закрытие театрального занавеса", — описали посетители репетиции.

Напомним, что LELEKA выступит во втором полуфинале конкурса 14 мая под номером 12.

Евровидение 2026

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

