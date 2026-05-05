"Попрощался навсегда": Потап оставил последнее послание Насте Каменских

Кристина Трохимчук
5 мая 2026, 10:01
Недавно артисты заявили о расставании.
Потап и Настя - развод
Потап и Настя - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, опубликовал в Instagram обращение к Насте Каменских. Совсем недавно пара объявила, что их совместный путь завершен.

Потап выложил милую фотографию Насти во время очередного путешествия. Певица была удобно одета и с рюкзаком на плечах. Она обернулась, чтобы улыбнуться в камеру.

Настя Каменских развод
Настя Каменских - развод / фото: instagram.com, Потап

В то время как Каменских в своих публичных заявлениях подчеркивала, что в ее жизни начинается новая глава, Потап решил вернуться в прошлое и вспомнил об их свадьбе. Артист упомянул песню, которую написал для их бракосочетания.

"Настя Константа. Знаю, увидимся. Будь счастлива", — написал рэпер.

Таким образом Потап все же намекнул на свои чувства к Каменских. Именно в свадебной песне он обещал, что его любовь к Насте будет вечной.

"Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые, милые дети. Моя любовь — это константа. Она неизменна", — признавался артист.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / фото: instagram.com, Потап

Поклонники, которые все еще не могли поверить в развод пары, продолжили обсуждать их разрыв в комментариях. Пока кто-то подумал, что Потап таким образом прощался с возлюбленной, другие все еще сомневаются в реальности расставания звездной пары.

"Как будто попрощался навсегда"

"Такую даму упустили вы"

"До последнего думала что шутка. Эх, ребята…"

Потап
Потап / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что окружение Ани Лорак, оставшейся в РФ, всерьез обеспокоено ее психическим состоянием. Бывшие коллеги и давние знакомые отмечают, что артистка выглядит подавленной, ведет себя отстраненно и окончательно растеряла прежнюю энергию.

Также блогер Даша Квиткова приоткрыла завесу тайны над свадьбой с Владимиром Бражко и заявила, что подготовка идет полным ходом. Несмотря на публичный статус пары, праздник будет приватным — влюбленные решили не делиться кадрами с церемонии в интернете.

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

