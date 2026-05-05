"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Работники певицы сомневаются в ее адекватности.

Ани Лорак резко изменилась / коллаж: Главред, скрин из видео

Ани Лорак напугала странным поведением

Почему работники боятся за певицу

Сотрудники Ани Лорак, которая променяла родную Украину на страну-агрессор РФ, высказали свои опасения по поводу психического состояния певицы. Как сообщают российские Telegram-каналы, поведение артистки вызывает беспокойство.

По словам давних знакомых предательницы, Лорак стала выглядеть отстраненной и потеряла задор. Такие резкие изменения в характере сильно удивили близких певицы.

"Я знаю Каролину много лет. Она всегда была веселой, очень искренней. А сейчас ты начинаешь с ней говорить, а она как будто не здесь. Взгляд какой-то затуманенный, отрешенный", — сообщил источник.

Знакомые и работники Лорак обвиняют в произошедшем мужа предательницы — Исаака Виджраку. По их мнению, влияние супруга заставило певицу радикально поменять взгляды на жизнь.

"Раньше на гастролях могли обсудить все на свете, а теперь она в любом разговоре заводит тему про вибрации, потоки и прочее. Это все влияние Исаака", — уверены инсайдеры.

Более того, многие из команды артистки обеспокоены тем, что Виджраку будет полностью контролировать ее и даже вмешиваться в рабочие процессы.

"Каролина говорит, что наконец-то нашла любовь и свет, но со стороны это выглядит, будто человека "обработали". Где гарантия, что это не отразится на нас? Завтра он ей скажет, что от заказчиков неправильные энергии идут, и все", — делятся сотрудники Лорак.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

