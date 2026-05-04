"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

У 53-летней американской актрисы Кэмерон Диас родился третий ребенок. Об этом рассказал ее супруг, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден в соцсети Threads.

"Камерон и я счастливы, взволнованы и невероятно благословлены сообщить о рождении нашего третьего ребенка - Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок", - отметил муж актрисы.

Напоследок возлюбленный Кэмерон Диас добавил, что они с женой и детьми чувствуют себя хорошо. Сейчас супруги наслаждаются отцовством и прекрасно проводят время вместе.

"Мы обожаем жизнь с нашей семьей - наши дети здоровы и счастливы, и мы за это благодарны! Мы прекрасно проводим время! Шлем наилучшие пожелания - семья Мэдденов", - подытожил муж актрисы.

Отметим, с 2015 года Кэмерон Диас состоит в браке с участником группы Good Charlotte Бенджи Мэденном. 30 декабря 2016 года у пары родилась дочь Раддикс. 23 марта 2024 года стало известно, что на свет появился сын супругов Кардинал. Наутас стал третьим ребенком Диас и ее мужа.

Звезда "Маски" и "Все без ума от Мэри" Кэмерон Диас ушла из кино в середине 2010-х, объяснив это желанием посвятить время семье. В начале 2025 года актриса неожиданно вернулась в Голливуд с комедийным боевиком "Снова в деле". Также Диас вернулась к озвучке принцессы Фионы в мультфильме "Шрек-5", выход которого состоится в 2027 году.

О персоне: Кэмерон Диас Кэмерон Диас - американская актриса и модель. Имеет именную звезду на голливудское Аллее Славы. Выступает в основном в комедийных амплуа, хотя на ее счету есть и драматические роли. Наиболее известные фильмы с ее участием: "Маска", трилогия Ангелы Чарли", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо". Голосом Диас говорит принцесса Фиона, возлюбленная, а позже - жена главного героя мультфраншизы "Шрек".

