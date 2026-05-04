Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

В гранд-финале конкурса зрителей ждет невероятное шоу от легенд Евровидения.

Верка Сердючка и Руслана - Евровидение 2026

Организаторы Евровидения 2026 продолжают раскрывать сюрпризы, которые подготовили для зрителей одного из самых популярных песенных конкурсов мира. На официальном сайте появилась информация о том, что в традиционном интервал-акте примут участие украинские звезды Руслана и Верка Сердючка.

Гранд-финал пройдет 16 мая в Вене, Австрия. Интервал-акт под названием "Празднование! — Незабываемое воссоединение всех звезд Евровидения!" объединит знаменитостей, которые стали визитными карточками конкурса. Из Украины организаторы пригласили сразу двух артистов — Руслану и Верку Сердючку.

"Руслана — мощная украинская победительница 2004 года, которая продемонстрировала невероятную энергию в своих "Диких танцах". Верка Сердючка — статус иконы был окончательно подтвержден в 2007 году после того, как "Dancing Lasha Tumbai" заняла второе место от Украины", — сообщается на странице конкурса.

Кроме Сердючки и Русланы, на сцену Евровидения 2026 выйдут и другие легенды конкурса: Александр Рыбак и группа Lordi, любимцы публики Кристиан Костов, Макс Мутцке, а также недавние представители конкурса 2025 года — Эрика Викман и Мириана Конте.

Также на сцене появится настоящая легенда Евровидения: Вики Леандрос откроет первый полуфинал обновленной версией своего мирового хита "L'amour Est Bleu". Спустя почти 60 лет певица вновь выйдет на сцену в Вене, где в 1967 году она впервые исполнила песню, которая стала одним из самых любимых гимнов Евровидения всех времен.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

