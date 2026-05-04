"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

Известная певица отказалась от баснословного гонорара.

София Ротару про войну

София Ротару ушла со сцены

Почему певица отказалась от больших денег

Легендарная украинская певица София Ротару после начала полномасштабного вторжения ушла в затворничество и перестала появляться на сцене. Экс-директор артистки Сергей Лавров сообщил "Стархит", что звезда не предала свои принципы даже ради огромного вознаграждения.

По словам Лаврова, совсем недавно Ротару предложили баснословный гонорар за короткое выступление в Дубае. Несмотря на щедрость заказчика, певица отказалась и аргументировала это неуместностью выступлений во время войны.

"Очень много предложений поступает, вы себе не представляете сколько. Идут звонки, деньги большие дают. Люди звонят, хотят позвать на мероприятия, но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет… Сейчас давали 200 тысяч евро за пять песен, выступление в Дубае, но она отказалась. Говорит: "Пока идут боевые действия, не время для концертов", — заявил экс-директор артистки.

Лавров признался, что София Михайловна всегда была принципиальной, поэтому он даже не пытается ее переубедить. В моменты, когда экс-директор рассказывает Ротару о предложениях, она сразу вспоминает о ситуации в Украине. В то же время Лавров отверг все слухи об ухудшении здоровья певицы и отметил, что она в отличной форме.

"Сейчас не время выступать. София Михайловна это понимает. Хотя заказов на нее предостаточно. Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она выходить на сцену не будет. София Михайловна всегда была принципиальной. Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. В такие моменты она даже не дает озвучить заказчикам цену. "Сейчас не время выступать, — говорит мне в такие моменты София Михайловна. — Ты что, не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду", — рассказал Сергей Лавров.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

