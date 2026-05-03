Фреймут показала детей, которые вернутся в Украину: "Мы с мужем согласились"

Ведущая приняла решение отправить сына и дочь в Украину.

Оля Фреймут - дети / фото: instagram.com, Оля Фреймут

Известная украинская ведущая Оля Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения обосновалась в Лондоне с мужем и детьми, показала в Instagram своих подросших наследников и сообщила важную новость. Оказалось, что Евдокия и Валерий на некоторое время вернутся в Украину.

На снимке звезду запечатлели с младшими детьми, которые заметно подросли. Ольга нежно приобняла Валерия и Евдокию, в которых явно прослеживаются черты маминой внешности. Детям знаменитости уже исполнилось 9 и 8 лет.

Фреймут сообщила, что вместе с мужем Владимиром Локотком приняла решение отправить детей в Украину. Как оказалось, ненадолго и без присутствия родителей. Валерий и Евдокия отправятся в Карпаты, где проведут свои летние каникулы.

"Этим летом Валерий и Евдокия впервые поедут в лагерь. Дети так просили нас об отдыхе, что мы с мужем согласились", — рассказала ведущая.

Ольга призналась, что и сама с волнением ждет момента, когда младшие дети впервые проведут летние каникулы без нее. За безопасность Валерия и Евдокии в Украине знаменитость не переживает.

"Я и сама с нетерпением жду этого приключения. Ведь это будет насыщенное, активное, а главное — безопасное лето. Наших "господ" в лагерь из дома заберет трансфер, так что мне не придется самостоятельно везти их в Карпаты", — заключила Фреймут.

О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

