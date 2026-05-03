"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

Никита Киселев решился на рискованный шаг ради внимания артистки.

Никита Киселев про Тину Кароль

Молодой популярный певец Никита Киселев откровенно рассказал, как пошел на риск, чтобы добиться внимания Тины Кароль. В интервью OBOZ.ua артист рассказал о том, как поддерживает общение с поп-дивой сейчас.

По словам Киселева, он решил действовать смело и сделал первый шаг. Певец перевел популярную песню Кароль "Полюс притяжения" на украинский язык и выложил ее в сеть без согласования с артисткой.

"На самом деле все произошло спонтанно. Я из наглых: сначала перевел песню, записал фрагмент и выложил в интернет — без каких-либо договоренностей. Люди начали массово отмечать Тину в комментариях: мол, "посмотрите", "послушайте". И она написала: "Давай делать, мне нравится". Мы где-то неделю-две активно работали над треком вместе. Тина участвовала в переводе, мы обменивались вариантами текста, идеями, были на связи. Она присоединялась к записи — присылала коррективы, просила что-то переписать", — поделился Никита.

Певец признался, что искренне восхищается Тиной. Он прокомментировал популярное мнение о том, что артистка обладает жестким характером. Исполнитель считает, что Кароль отличается высоким профессионализмом и имеет право на требовательность.

"Я бы не сказал, что она жесткая. Она очень профессиональна и максимально вовлечена в процесс. Я с детства слушаю все ее песни и многое для себя взял из этого сотрудничества — даже из элементарного: как артист должен вести себя на сцене. У Тины невероятная концентрация энергии: она выходит к зрителю — и уже с первой секунды держит внимание зала", — считает Киселев.

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

