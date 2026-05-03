"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

Молодой популярный певец Никита Киселев откровенно рассказал, как пошел на риск, чтобы добиться внимания Тины Кароль. В интервью OBOZ.ua артист рассказал о том, как поддерживает общение с поп-дивой сейчас.
По словам Киселева, он решил действовать смело и сделал первый шаг. Певец перевел популярную песню Кароль "Полюс притяжения" на украинский язык и выложил ее в сеть без согласования с артисткой.
"На самом деле все произошло спонтанно. Я из наглых: сначала перевел песню, записал фрагмент и выложил в интернет — без каких-либо договоренностей. Люди начали массово отмечать Тину в комментариях: мол, "посмотрите", "послушайте". И она написала: "Давай делать, мне нравится". Мы где-то неделю-две активно работали над треком вместе. Тина участвовала в переводе, мы обменивались вариантами текста, идеями, были на связи. Она присоединялась к записи — присылала коррективы, просила что-то переписать", — поделился Никита.
Певец признался, что искренне восхищается Тиной. Он прокомментировал популярное мнение о том, что артистка обладает жестким характером. Исполнитель считает, что Кароль отличается высоким профессионализмом и имеет право на требовательность.
"Я бы не сказал, что она жесткая. Она очень профессиональна и максимально вовлечена в процесс. Я с детства слушаю все ее песни и многое для себя взял из этого сотрудничества — даже из элементарного: как артист должен вести себя на сцене. У Тины невероятная концентрация энергии: она выходит к зрителю — и уже с первой секунды держит внимание зала", — считает Киселев.
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
