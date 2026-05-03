"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

Кристина Трохимчук
3 мая 2026, 13:10
Никита Киселев решился на рискованный шаг ради внимания артистки.
Никита Киселев про Тину Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Киселев, Тина Кароль

Молодой популярный певец Никита Киселев откровенно рассказал, как пошел на риск, чтобы добиться внимания Тины Кароль. В интервью OBOZ.ua артист рассказал о том, как поддерживает общение с поп-дивой сейчас.

По словам Киселева, он решил действовать смело и сделал первый шаг. Певец перевел популярную песню Кароль "Полюс притяжения" на украинский язык и выложил ее в сеть без согласования с артисткой.

Никита Киселев - Полюс притяжения / фото: instagram.com, Никита Киселев

"На самом деле все произошло спонтанно. Я из наглых: сначала перевел песню, записал фрагмент и выложил в интернет — без каких-либо договоренностей. Люди начали массово отмечать Тину в комментариях: мол, "посмотрите", "послушайте". И она написала: "Давай делать, мне нравится". Мы где-то неделю-две активно работали над треком вместе. Тина участвовала в переводе, мы обменивались вариантами текста, идеями, были на связи. Она присоединялась к записи — присылала коррективы, просила что-то переписать", — поделился Никита.

Певец признался, что искренне восхищается Тиной. Он прокомментировал популярное мнение о том, что артистка обладает жестким характером. Исполнитель считает, что Кароль отличается высоким профессионализмом и имеет право на требовательность.

Тина Кароль сотрудничала с Никитой Киселевым / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Я бы не сказал, что она жесткая. Она очень профессиональна и максимально вовлечена в процесс. Я с детства слушаю все ее песни и многое для себя взял из этого сотрудничества — даже из элементарного: как артист должен вести себя на сцене. У Тины невероятная концентрация энергии: она выходит к зрителю — и уже с первой секунды держит внимание зала", — считает Киселев.

Ранее Главред сообщал, что популярная украинская актриса Ольга Сумская открыто прокомментировала ситуацию в отношениях со своей сестрой Натальей. Несмотря на недавний 70-летний юбилей старшей сестры, Ольга призналась, что так и не дождалась приглашения на празднование.

Также украинская делегация во главе с певицей LELEKA отбыла в Вену для участия в Евровидении-2026. Вместе с новостями об отъезде артистки стали известны и детали предстоящего выступления: на сцене к ней присоединится известный бандурист Ярослав Джусь.

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

