Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Артист сделал важное заявление о своей семье.

Максим Галкин - дети

Максим Галкин рассказал о третьем ребенке

Известный российский шоумен Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, принял участие в нашумевшей свадьбе украинской модели Ники Ломия в Каннах и разоткровенничался о своей семье. Видео с признанием юмориста появилось в Instagram.

В начале мероприятия Галкин решил представиться перед гостями и начал с короткой биографической справки. Ведущий заявил, что он женат и у него трое детей.

"Коротко о себе: я женат, может быть, кто-то не знает. У меня трое детей", — сказал Максим.

Заявление юмориста очень удивило аудиторию, ведь сейчас он воспитывает с Аллой Пугачевой двоих детей — Гарри и Лизу. Галкин не стал тянуть интригу и сразу рассказал, кого же он назвал своим ребенком.

"Двое младше меня, и одна дочка старше", — пошутил комик.

Оказалось, что Галкин имел в виду Кристину Орбакайте — старшую дочь Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнится 55 лет. Певица действительно старше своего отчима на 5 лет.

Ранее Главред сообщал, что с начала полномасштабного вторжения легендарная София Ротару практически исчезла из публичного пространства, прекратив концертную деятельность. По словам Сергея Лаврова, певица недавно отказалась от баснословного гонорара из-за принципа.

Также поп-звезде Бритни Спирс официально предъявили уголовные обвинения. На судебном слушании, которое пройдет в понедельник, 4 мая, артистке могут предложить признать вину в опасном вождении в нетрезвом виде. Сейчас певица проходит лечение от зависимости.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

