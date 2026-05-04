Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Известный российский шоумен Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, принял участие в нашумевшей свадьбе украинской модели Ники Ломия в Каннах и разоткровенничался о своей семье. Видео с признанием юмориста появилось в Instagram.
В начале мероприятия Галкин решил представиться перед гостями и начал с короткой биографической справки. Ведущий заявил, что он женат и у него трое детей.
"Коротко о себе: я женат, может быть, кто-то не знает. У меня трое детей", — сказал Максим.
Заявление юмориста очень удивило аудиторию, ведь сейчас он воспитывает с Аллой Пугачевой двоих детей — Гарри и Лизу. Галкин не стал тянуть интригу и сразу рассказал, кого же он назвал своим ребенком.
"Двое младше меня, и одна дочка старше", — пошутил комик.
Оказалось, что Галкин имел в виду Кристину Орбакайте — старшую дочь Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнится 55 лет. Певица действительно старше своего отчима на 5 лет.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
