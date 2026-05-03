'Есть начало и финал': Анастасия Оруджова официально ушла из 'Квартала'

Кратко:
- Оруджова в течение восьми лет была участницей "Квартала"
- Актриса отметила, что проект ей подарил друзей и поддержку
Украинская юмористка и актриса Анастасия Оруджова официально покинула студию "Квартал 95".
Об этом артистка объявила в Instagram.
Оруджова в течение восьми лет была участницей юмористического проекта, однако теперь решила двигаться дальше. Но без прощального поста не обошлось.
Анастасия Оруджова опубликовала архивные фотографии, которые были сделаны в период ее работы в "Квартале".
Актриса отметила, что проект ей подарил друзей, поддержку, множество смеха и помог достичь своего. Артистка отметила, что покидает шоу с безграничной благодарностью.
"У каждой истории есть начало и финал. К сожалению, в двадцать фото невозможно поместить восемь лет дружбы, достижений, конкуренции, смеха, любви, поддержки, благодарности, рок-н-ролла, объятий перед выходом на сцену и после него. Спасибо за все. Люблю", - подытожила артистка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что победительница проекта "Холостяк-13" Инна Белень решила открыто обсудить непростой опыт материнства. В своих социальных сетях она рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми ее дочь столкнулась сразу после рождения.
Также Никита Киселев поделился историей о том, как решился на смелый шаг ради привлечения внимания Тины Кароль. Прокомментировал он и распространенное мнение о непростом нраве звезды, отметив, что за внешней строгостью скрывается сильная личность.
Вас может заинтересовать:
- Сумская публично высказалась о конфликте с сестрой: "Меня не приглашала"
- "Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль
- Фреймут показала детей, которые вернутся в Украину: "Мы с мужем согласились"
О персоне: Анастасия Оруджова
Анастасия Оруджова - украинская актриса, комикеса, автор. Участница телепроектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред