'Есть начало и финал': Анастасия Оруджова официально ушла из 'Квартала'

Анастасия Оруджова опубликовала архивные фотографии, которые были сделаны в период ее работы в "Квартале".

Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Украинская юмористка и актриса Анастасия Оруджова официально покинула студию "Квартал 95".

Об этом артистка объявила в Instagram.

Оруджова в течение восьми лет была участницей юмористического проекта, однако теперь решила двигаться дальше. Но без прощального поста не обошлось.

Актриса отметила, что проект ей подарил друзей, поддержку, множество смеха и помог достичь своего. Артистка отметила, что покидает шоу с безграничной благодарностью.

"У каждой истории есть начало и финал. К сожалению, в двадцать фото невозможно поместить восемь лет дружбы, достижений, конкуренции, смеха, любви, поддержки, благодарности, рок-н-ролла, объятий перед выходом на сцену и после него. Спасибо за все. Люблю", - подытожила артистка.

О персоне: Анастасия Оруджова Анастасия Оруджова - украинская актриса, комикеса, автор. Участница телепроектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов".

