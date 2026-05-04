"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

В начале мая стало известно о разводе Каменских и Потапа после почти семи лет брака.

https://stars.glavred.info/nachinaetsya-novaya-glava-nastya-kamenskih-vpervye-vyshla-na-svyaz-posle-razvoda-10761854.html Ссылка скопирована

Настя Каменских впервые вышла на связь после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кратко:

4 мая артистка празднует день рождения

Артистка поделилась атмосферными снимками с морского побережья

Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала свое состояние после новостей о разводе с продюсером Потапом, опубликовав эмоциональное обращение в соцсетях.

Сегодня, 4 мая, артистка празднует день рождения. Ей исполнилось 39 лет. В этот раз праздник стал для неё особенным, поскольку она встречает его в новых жизненных обстоятельствах.

видео дня

В своем фотоблоге исполнительница поделилась атмосферными снимками с морского побережья. На кадрах она выглядит спокойной и улыбающейся, давая понять, что, несмотря на перемены в личной жизни, настроена двигаться вперёд.

"Начинается новая глава. Пусть она станет лучшей из написанных", - написала певица.

В последнее время Каменских живет за границей и активно развивает международную карьеру. При этом ее имя не раз становилось предметом обсуждений - в частности, из-за высказываний о языке общения, а также после прекращения сотрудничества с одним из украинских брендов.

Напомним, в начале мая стало известно о разводе Каменских и Потапа после почти семи лет брака. Пара, долгое время считавшаяся одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, официально подтвердила расставание.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что с начала полномасштабного вторжения легендарная София Ротару практически исчезла из публичного пространства, прекратив концертную деятельность. По словам Сергея Лаврова, певица недавно отказалась от баснословного гонорара из-за принципа.

Также поп-звезде Бритни Спирс официально предъявили уголовные обвинения. На судебном слушании, которое пройдет в понедельник, 4 мая, артистке могут предложить признать вину в опасном вождении в нетрезвом виде. Сейчас певица проходит лечение от зависимости.

Вас може заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред