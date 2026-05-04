"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала свое состояние после новостей о разводе с продюсером Потапом, опубликовав эмоциональное обращение в соцсетях.
Сегодня, 4 мая, артистка празднует день рождения. Ей исполнилось 39 лет. В этот раз праздник стал для неё особенным, поскольку она встречает его в новых жизненных обстоятельствах.
В своем фотоблоге исполнительница поделилась атмосферными снимками с морского побережья. На кадрах она выглядит спокойной и улыбающейся, давая понять, что, несмотря на перемены в личной жизни, настроена двигаться вперёд.
"Начинается новая глава. Пусть она станет лучшей из написанных", - написала певица.
В последнее время Каменских живет за границей и активно развивает международную карьеру. При этом ее имя не раз становилось предметом обсуждений - в частности, из-за высказываний о языке общения, а также после прекращения сотрудничества с одним из украинских брендов.
Напомним, в начале мая стало известно о разводе Каменских и Потапа после почти семи лет брака. Пара, долгое время считавшаяся одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, официально подтвердила расставание.
Ранее Главред сообщал, что с начала полномасштабного вторжения легендарная София Ротару практически исчезла из публичного пространства, прекратив концертную деятельность. По словам Сергея Лаврова, певица недавно отказалась от баснословного гонорара из-за принципа.
Также поп-звезде Бритни Спирс официально предъявили уголовные обвинения. На судебном слушании, которое пройдет в понедельник, 4 мая, артистке могут предложить признать вину в опасном вождении в нетрезвом виде. Сейчас певица проходит лечение от зависимости.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
