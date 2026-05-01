"Мы не пара": Потап и Настя Каменских объявили о разводе

Артисты опубликовали официальное заявление.

https://stars.glavred.info/my-ne-para-potap-i-nastya-kamenskih-obyavili-o-razvode-10761146.html Ссылка скопирована

Потап и Настя Каменских - развод

Вы узнаете:

Потап и Настя Каменских расстались

Причины развода звездной пары

Звездная пара Потап и Настя Каменских официально объявили о своем расставании. По уже сложившейся традиции украинских знаменитостей, они опубликовали обращение в Instagram.

Потап и Настя отметили, что начали свой совместный путь 20 лет назад. Со временем творческое сотрудничество переросло в роман, который стал одним из самых знаковых для украинского шоу-бизнеса.

видео дня

Заявление Потапа и Насти Каменских

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в что-то большее. Но рано или поздно все обретает свой конец. Как ты ни крути, но мы не пара", — написали артисты в обращении.

Звезды поблагодарили фанатов за поддержку. Они заявили, что не будут комментировать причины расставания.

Развод Потапа и Насти

"Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет", — заявили Потап и Настя.

Потап и Настя Каменских — история любви

Встреча пары состоялась в 2006 году, когда Потап искал вокалистку для своего нового проекта. Поначалу артисты испытывали друг к другу неприязнь и постоянно конфликтовали за кулисами. Со временем их рабочее сотрудничество переросло в роман, который звезды долгое время скрывали. В 2014 году Потап официально развелся с супругой Ириной Горовой, а официальное подтверждение отношений с Настей произошло только в день их свадьбы — 23 мая 2019 года.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что MELOVIN приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью после завершения отношений с Петром Злотей. Артист подчеркнул, что разрыв не стал для него поводом для закрытости и он с удовольствием ходит на свидания и заводит новые знакомства.

Также украинская актриса Наталка Денисенко откровенно поделилась своими мыслями о пополнении в семье и тех опасениях, которые вызывает у нее вторая беременность. Актриса подчеркнула, что полностью уверена в поддержке избранника Юрия Савранского.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред