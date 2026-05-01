"Мы не пара": Потап и Настя Каменских объявили о разводе

Вы узнаете:
- Потап и Настя Каменских расстались
- Причины развода звездной пары
Звездная пара Потап и Настя Каменских официально объявили о своем расставании. По уже сложившейся традиции украинских знаменитостей, они опубликовали обращение в Instagram.
Потап и Настя отметили, что начали свой совместный путь 20 лет назад. Со временем творческое сотрудничество переросло в роман, который стал одним из самых знаковых для украинского шоу-бизнеса.
"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в что-то большее. Но рано или поздно все обретает свой конец. Как ты ни крути, но мы не пара", — написали артисты в обращении.
Звезды поблагодарили фанатов за поддержку. Они заявили, что не будут комментировать причины расставания.
"Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет", — заявили Потап и Настя.
Потап и Настя Каменских — история любви
Встреча пары состоялась в 2006 году, когда Потап искал вокалистку для своего нового проекта. Поначалу артисты испытывали друг к другу неприязнь и постоянно конфликтовали за кулисами. Со временем их рабочее сотрудничество переросло в роман, который звезды долгое время скрывали. В 2014 году Потап официально развелся с супругой Ириной Горовой, а официальное подтверждение отношений с Настей произошло только в день их свадьбы — 23 мая 2019 года.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Ранее Главред сообщал, что MELOVIN приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью после завершения отношений с Петром Злотей. Артист подчеркнул, что разрыв не стал для него поводом для закрытости и он с удовольствием ходит на свидания и заводит новые знакомства.
Также украинская актриса Наталка Денисенко откровенно поделилась своими мыслями о пополнении в семье и тех опасениях, которые вызывает у нее вторая беременность. Актриса подчеркнула, что полностью уверена в поддержке избранника Юрия Савранского.
Вас может заинтересовать:
- "Сильно поссорились": Оля Фреймут наказала известного продюсера
- Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans
- "Будет второй ребенок": Денисенко сделала неожиданное признание
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
