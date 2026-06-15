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Сгорела за несколько месяцев: умерла звезда росийских сериалов, поддержавшая войну

Кристина Трохимчук
15 июня 2026, 14:28
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Татьяна Плетнева не появлялась на публике из-за борьбы с тяжелой болезнью.
Умерла Татьяна Плетнева
Умерла Татьяна Плетнева / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, instagram.com, Татьяна Плетнева

Вы узнаете:

  • Умерла актриса Татьяна Плетнева
  • Причина смерти путинистки

От тяжелой болезни скончалась звезда российских сериалов Татьяна Плетнева. РосСМИ утверждают, что актриса, поддержавшая террористическое вторжение РФ в Украину, сгорела за очень короткое время.

Плетнева активно снималась в популярных телепроектах на ролях второго плана — ее можно было увидеть в сериалах "Кухня", "След", "Интерны", "Реальные пацаны" и "Улицы разбитых фонарей". Актриса поддерживала вторжение РФ в Украину. На страницах в ее соцсетях появлялись публикации с символикой российской оккупационной армии.

видео дня
Татьяна Плетнева - сериалы
Татьяна Плетнева - сериалы / фото: instagram.com, Татьяна Плетнева

В последнее время актриса почти не появлялась на публике из-за борьбы с раком печени. Болезнь прогрессировала очень быстро и забрала жизнь Татьяны.

"Причина смерти королевы эпизодов — рак печени, артистка сгорела за несколько месяцев", — сообщают росСМИ.

Несмотря на свою провоенную позицию, артистка хвасталась признанием своих работ в Голливуде и даже заявляла, что снималась с президентом США Дональдом Трампом.

Татьяна Плетнева про войну в Украине
Татьяна Плетнева про войну в Украине / фото: instagram.com, Татьяна Плетнева

"Я снялась в фильмах, сериалах, коротких метрах, роликах — роли от эпизодических до главных. В том числе снялась в 50 клипах — как наших, так и зарубежных звезд, в том числе Эмина (с Дональдом Трампом)... Короткометражные фильмы с моим участием получили множество наград на различных кинофестивалях, в том числе в Каннах, Голливуде, Канаде, Германии, Индии, Израиле, России и других", — заявляла Плетнева.

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Про персону: Татьяна Плетнева

Татьяна Плетнева — российская актриса театра и кино. Творческий путь начала в детстве с любительской студии при ТЮЗе, позже окончила актерский факультет Балтийского института экологии, политики и права (БИЭПП). За свою карьеру снялась в десятках популярных российских кино- и телепроектов. Наибольшую известность получила благодаря комедийным образам в ситкомах "Интерны", "Кухня", "Счастливы вместе", "Папины дочки", "СашаТаня", а также ролям в рейтинговых сериалах и драмах "Улицы разбитых фонарей", "Склифосовский" и "Звоните ДиКаприо!".

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