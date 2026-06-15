"Работаем. Боремся": финалист "Холостячки" мобилизовался в Силы обороны

Дмитрий Шевченко сообщил о своей мобилизации в ряды украинских защитников.

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Дмитрий Шевченко сообщил о своей мобилизации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmitrij_sheff

Кратко:

Дмитрий Шевченко присоединился к Государственной пограничной службе

Дмитрий поблагодарил близких и подписчиков за поддержку

Участник второго сезона шоу "Холостячка", главным персонажем которого была певица Злата Огневич, Дмитрий Шевченко сообщил о своей мобилизации в ряды украинских защитников.

Как выяснилось, в 2026 году 42-летний Дмитрий присоединился к Государственной пограничной службе Украины. О новом этапе своей жизни он рассказал 15 июня - в день своего рождения - на своей странице в Instagram.

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По словам Шевченко, еще год назад он не мог представить, что встретит следующий день рождения в военной форме. Однако обстоятельства изменились, и он принял решение стать на защиту страны.

"В этом году я мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины, потому что понимаю, насколько важна роль пограничников для безопасности государства. Наши границы - это наш дом", - отметил Дмитрий.

Он также признался, что не знает, каким будет следующий год, однако надеется встретить его с честью, достоинством и верой - в себя, своих побратимов и Украину. В завершение Дмитрий поблагодарил близких и подписчиков за поддержку, подчеркнув, что для него начинается новый жизненный этап.

"Работаем. Боремся. Живем. Победим", - подытожил он.

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О персоне: Дмитрий Шевченко Дмитрий Шевченко - профессиональный тренер. Спортом он занимается с детства: сначала посещал гимнастику, впоследствии около восьми лет посвятил плаванию, а позже перешел в бокс и кикбоксинг. За свою спортивную карьеру он провел более 350 боев. Также Дмитрий имеет звание мастера спорта Украины. Кроме спорта, Шевченко пробовал себя в бизнесе и запускал собственные проекты. Широкую узнаваемость получил в 2021 году после участия во втором сезоне шоу "Холостячка", главной героиней которого была певица Злата Огневич. Шевченко дошел до финала проекта, однако тогда Злата выбрала другого участника - Андрея Задворного.

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