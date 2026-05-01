"Будет второй ребенок": Денисенко сделала неожиданное признание

Кристина Трохимчук
1 мая 2026, 09:59
Актриса прокомментировала слухи о второй беременности.
Наталка Денисенко - беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

  • Почему Наталка Денисенко боится второй беременности
  • Как к появлению ребенка отнесется Юрий Савранский

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о планах на вторую беременность и своих страхах, связанных с этим состоянием. В интервью "Радио Люкс" знаменитость призналась, что первая беременность далась ей слишком тяжело.

Денисенко считает, что рано или поздно она решится родить второго ребенка. Тем не менее, звезда признала, что новая беременность представляется ей скорее испытанием, чем радостным периодом.

"Я понимаю, что у меня 100% будет второй ребенок, это мне предсказывали все мои астрологи, нумерологи... Но мне настолько тяжело было с Андрюшей, я недосыпала по ночам, я снималась. И психологически, и гормонально... Поэтому я очень боюсь", — высказалась Наталка.

Несмотря на свои страхи, актриса уверена в поддержке возлюбленного Юрия Савранского. Знаменитость считает, что ее избранник будет отличным отцом, поэтому может изменить свое отношение к ситуации.

"Юрий говорит: "Наташа, я тебе обещаю, что если будет ребенок, я буду... ты не знаешь, какой я папа!". А Юрий, он действительно очень классный папа. У него двое детей, даже сейчас у него невероятная связь с ними. И я понимаю, что, возможно, и не будет страшно мне. Посмотрим. И я вообще к этому отношусь так — как Бог даст", — поделилась Денисенко.

В сентябре 2017 года Наталка Денисенко впервые стала мамой и родила сына Андрюшу от известного актера Андрея Фединчика. Несмотря на то, что в 2025 году пара официально развелась и их чувства остыли, отец продолжает ежедневно участвовать в жизни ребенка.

Ранее Главред сообщал, что первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к выпускникам, готовящимся к сдаче НМТ, со словами поддержки. Супруга Владимира Зеленского решила подбодрить молодежь, поделившись личной историей о собственном провале во время вступительных экзаменов.

Также продюсер Владимир Завадюк раскрыл подробности давней ссоры с Ольгой Фреймут. Он признался, что конфликт между ними был настолько острым, что телеведущая перешла к радикальным мерам и заблокировала его в социальных сетях.

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Наталка Денисенко
Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Последние новости

11:50

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

11:44

Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

11:43

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

11:28

Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

11:20

Лучшие соседи для базилика: что посадить рядом, чтобы овощи стали вкуснееВидео

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
11:13

Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плиткуВидео

10:59

"Весеннее обострение": MELOVIN ушел "во все тяжкие" после разрыва с женихом

10:49

"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

10:35

Мэрайя Кэрри показала взрослых детей-двойняшек

Реклама
10:34

Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантовФото

10:05

Рыба будет клевать без перерыва: лучшие дни для рыбалки в мае 2026 годаВидео

10:03

В Украине резко обвалились цены на ключевой овощ: сколько стоит килограмм

09:59

"Будет второй ребенок": Денисенко сделала неожиданное признание

09:44

Почему 2 мая нельзя занимать деньги другим людям: какой церковный праздник

09:22

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

09:08

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:03

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотомВидео

08:30

РФ нанесла серию ударов дронами по Харькову: есть "прилеты" и пострадавшие

07:42

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - деталиФото

07:41

Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

Реклама
07:25

Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о СШАмнение

06:56

РФ атаковала Одессу: есть "прилеты", горят многоэтажки и портФото

05:55

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

05:11

Почему нельзя ломать хлеб руками: приметы, предвещающие беду

04:30

Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

03:59

Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

03:22

Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в маеВидео

03:01

Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

02:42

Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

02:02

"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

00:29

Шансы "Шахтера" в Лиге конференций "тают": детали матча с "Кристал Пэлас"

00:10

Перелив орхидеи не страшен: простой трюк для контролируемого увлажненияВидео

30 апреля, четверг
23:55

Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку - какая причина и при чем тут РФ

23:46

Трамп назвал неожиданную причину продолжения войны в Украине — что он сказал

23:30

Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans

23:20

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответыВидео

23:06

Как отбелить белые кроссовки: три домашних способа быстро вернуть белизнуВидео

22:44

Как долго продлится наступление РФ: генерал Пивненко оценил потенциал оккупантов

22:33

Гороскоп на май для Водолеев: любовь, переезд и неожиданные перемены

Реклама
21:59

Три знака зодиака вскоре столкнутся с тяжелым испытанием - кто они

21:51

Секрет харизмы: какие даты рождения считаются самыми милыми

21:48

Украина или РФ: кто будет восстанавливать "города-призраки" Донбасса, раскрыты сценарии

21:20

США и РФ обсуждают ослабление санкций: появился неожиданный сценарий

21:10

Что ждет ТЦК и когда "уклонистам" аннулируют штрафы: как изменится мобилизация

20:58

Мощный взрыв прогремел возле ТЦК и СП в Белой Церкви — что известноФото

20:22

Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

20:20

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

20:15

Чем подкормить огурцы после пересадки: урожай будете собирать ящиками

19:56

Усик – Верховен: бывший чемпион мира назвал главный недостаток соперника украинца

