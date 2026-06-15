Жених Леси Никитюк неожиданно заговорил о пополнении в семье — детали

Дмитрий Бабчук не скрывает, что не собирается останавливаться.

https://stars.glavred.info/zhenih-lesi-nikityuk-neozhidanno-zagovoril-o-popolnenii-v-seme-detali-10773020.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Дмитрий Бабчук сделал заявление о пополнении в семье

Что он сказал

Жених известной телеведущей Леси Никитюк Дмитрий Бабчук ответил на вопрос, хочет ли он еще детей. В Instagram военнослужащий сделал неожиданное заявление.

Дмитрий предложил подписчикам задать ему вопросы, один из которых касался будущих планов. Жениха Леси Никитюк спросили, планируют ли они еще детей. Сейчас у пары уже есть маленький сын Оскар, за жизнью которого пристально следят поклонники в соцсетях.

видео дня

"Второго ребенка планируешь?" — спросил подписчик.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук после рождения Оскара / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Бабчук ответил на вопрос в шутливой манере. Он не стал отрицать, что рассматривает возможность расширения семьи, и даже намекнул, что только таким образом сможет завершить службу в армии. Свой ответ Дмитрий сопроводил милой фотографией маленького сына в автолюльке.

"Конечно. Потом третий. И демобилизация", — написал жених Леси Никитюк.

Дмитрий Бабчук про пополнение / фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

Напомним, что Дмитрий Бабчук ранее служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты и в 73-м отдельном морском центре Сил специальных операций (ССО). Леся Никитюк признавалась, что тяжело переносит разлуку с любимым, который защищает Украину на фронте.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что из жизни ушла российская актриса Татьяна Плетнева. При жизни она успела запомниться не только своими многочисленными ролями в популярных сериалах, но и поддержкой полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также Маричка Довбенко сообщила, что во время ночной атаки на Киев 15 июня пострадал ее дом. Вражеский удар пришелся на несколько этажей выше ее квартиры, после чего в здании вспыхнул пожар. Сама блогерша в этот момент находилась дома.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред