Жених Леси Никитюк неожиданно заговорил о пополнении в семье — детали

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- Дмитрий Бабчук сделал заявление о пополнении в семье
- Что он сказал
Жених известной телеведущей Леси Никитюк Дмитрий Бабчук ответил на вопрос, хочет ли он еще детей. В Instagram военнослужащий сделал неожиданное заявление.
Дмитрий предложил подписчикам задать ему вопросы, один из которых касался будущих планов. Жениха Леси Никитюк спросили, планируют ли они еще детей. Сейчас у пары уже есть маленький сын Оскар, за жизнью которого пристально следят поклонники в соцсетях.
"Второго ребенка планируешь?" — спросил подписчик.
Бабчук ответил на вопрос в шутливой манере. Он не стал отрицать, что рассматривает возможность расширения семьи, и даже намекнул, что только таким образом сможет завершить службу в армии. Свой ответ Дмитрий сопроводил милой фотографией маленького сына в автолюльке.
"Конечно. Потом третий. И демобилизация", — написал жених Леси Никитюк.
Напомним, что Дмитрий Бабчук ранее служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты и в 73-м отдельном морском центре Сил специальных операций (ССО). Леся Никитюк признавалась, что тяжело переносит разлуку с любимым, который защищает Украину на фронте.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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