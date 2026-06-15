'Творческая энергия и хлесткое остроумие': умерла звезда культового сериала 'Альф'

В опубликованном семьей заявлении говорится, что Энн Шедин ушла из жизни в окружении близких.

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Энн Шедин ушла из жизни в окружении близких / коллаж: Главред, фото: biomasdigital

Кратко:

Энн Шедин снималась в культовом комедийном сериале "Альф"

Артистке было 77 лет

Скончалась американская актриса Энн Шедин, получившая всемирную известность благодаря роли Кейт Таннер в культовом комедийном сериале ALF ("Альф"). Артистке было 77 лет.

О смерти Шедин сообщили на ее официальной странице в Facebook. Информацию также подтвердил представитель агентства Metropolitan Talent Agency Том Маркли. При этом причины смерти актрисы родственники предпочли не раскрывать.

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"С самым тяжелым сердцем мы сообщаем, что Энн мирно ушла из жизни. После нее останется невероятное наследие: творческая энергия, хлесткое остроумие, восторг семейной жизни, обожание маленьких собак, жгучая ненависть к Трампу, страсть к секонд-хенду и блошкам и любовь к хорошим историям", - говорится в заявлении.

В опубликованном семьей заявлении говорится, что Энн Шедин ушла из жизни в окружении близких. Родные вспоминают ее как талантливого и светлого человека, обладавшего неиссякаемой творческой энергией, прекрасным чувством юмора и искренней любовью к семье и искусству. По их словам, память об актрисе продолжит жить в ее ролях, творческом наследии и сердцах тех, кто её знал.

Энн Шедин родилась 8 января 1949 года. Свою актерскую карьеру она начала после обучения в театральных студиях и переезда в Нью-Йорк. До участия в сериале "Альф" актриса снималась в различных телевизионных проектах.

Настоящую популярность Шедин принесла роль Кейт Таннер - матери семейства, приютившего обаятельного пришельца Альфа. Сериал выходил на телеканале NBC с 1986 по 1990 год и стал одним из самых успешных и узнаваемых ситкомов своего времени, завоевав любовь миллионов зрителей по всему миру.

Шедин также появлялась в сериалах "Саймон и Саймон", "Веселая компания" и "Справедливая Эми".

Фото: facebook.com/anne.schedeen

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