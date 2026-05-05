Без палочки и мужа: Пугачева неожиданно вышла в люди и поразила своим видом

Известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, неожиданно вышла в люди и даже сфотографировалась с поклонницей во время прогулки. Девушка поделилась подробностями встречи с артисткой в своем Instagram.
На снимке заметно, что Примадонна была в отличном настроении и широко улыбалась. Для прогулки она выбрала стильный наряд в морском стиле. Певица накинула на белую футболку джинсовую куртку, а на голову надела белую кепи.
По словам поклонницы, Пугачева выглядела полной сил. Она не отказала ей в фото и приветливо пообщалась.
"Вижу Аллу, аккуратно иду навстречу. Такая красивая она. Стильная. Статная… Подхожу, представляюсь, толкаю неразборчивую речь, благодарю. Прошу сделать фото. С невероятной улыбкой Алла Борисовна говорит "да"", — поделилась впечатлениями девушка.
Несмотря на то что артистку отвлекли от собственных дел, Алла с удовольствием пообщалась с фанаткой. В комментариях она уточнила, что Примадонна прогуливалась без палочки и отлично себя чувствовала.
"Столько тепла за минуту встречи. В конце я сказала, что безумно рада встрече, поблагодарила и побежала дальше на тренировку. Алла Борисовна похлопала меня по плечу, сказала "молодец" и я пошла делать фронтальную тягу", — подытожила поклонница.
Ранее Главред сообщал, что Елена Филонова раскрыла подробности неприятного инцидента с Лесей Никитюк. Оказывается, ее обидело слово, которое употребила коллега. Елена поняла скрытый смысл подколки только после того, как комментаторы в сети объяснили ей неприличный подтекст.
Также рэпер Потап решил публично обратиться к Насте Каменских после известия о том, что пара рассталась. Артист решил вернуться к истокам их отношений и упомянул трек, который стал музыкальным сопровождением их свадьбы, намекнув на свои чувства.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
