Без палочки и мужа: Пугачева неожиданно вышла в люди и поразила своим видом

Кристина Трохимчук
5 мая 2026, 13:21
Поклонница встретила артистку на улице и поделилась фото.
Алла Пугачева - как выглядит сейчас
Алла Пугачева - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, неожиданно вышла в люди и даже сфотографировалась с поклонницей во время прогулки. Девушка поделилась подробностями встречи с артисткой в своем Instagram.

На снимке заметно, что Примадонна была в отличном настроении и широко улыбалась. Для прогулки она выбрала стильный наряд в морском стиле. Певица накинула на белую футболку джинсовую куртку, а на голову надела белую кепи.

По словам поклонницы, Пугачева выглядела полной сил. Она не отказала ей в фото и приветливо пообщалась.

Как сейчас выглядит Алла Пугачева
Как сейчас выглядит Алла Пугачева / фото: instagram.com, candy_apple_guzi

"Вижу Аллу, аккуратно иду навстречу. Такая красивая она. Стильная. Статная… Подхожу, представляюсь, толкаю неразборчивую речь, благодарю. Прошу сделать фото. С невероятной улыбкой Алла Борисовна говорит "да"", — поделилась впечатлениями девушка.

Несмотря на то что артистку отвлекли от собственных дел, Алла с удовольствием пообщалась с фанаткой. В комментариях она уточнила, что Примадонна прогуливалась без палочки и отлично себя чувствовала.

Алла Пугачева с палочкой
Алла Пугачева с палочкой / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Столько тепла за минуту встречи. В конце я сказала, что безумно рада встрече, поблагодарила и побежала дальше на тренировку. Алла Борисовна похлопала меня по плечу, сказала "молодец" и я пошла делать фронтальную тягу", — подытожила поклонница.

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

