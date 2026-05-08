"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу Украины

Виталий Кирсанов
8 мая 2026, 13:58обновлено 8 мая, 14:36
В 2026 году за победу на "Евровидении" будут соревноваться представители 35 стран. Это наименьшее количество участников за последние годы.
Где смотреть
Где смотреть "Евровидение-2026" в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Вы узнаете:

  • Когда будет проходить "Евровидение-2026"
  • Какие шансы Украины на победу сейчас
  • Где смотреть "Евровидение-2026" в Украине

Совсем скоро состоится юбилейный 70-й песенный конкурс "Евровидение". В 2026 году шоу проведут в Вене после победы в 2025 году певца JJ с песней Wasted Love. Сцену основного шоу оборудовали в самой большой крытой арене Австрии Wiener Stadthalle, где в 2015 году уже проводили песенный конкурс. Австрия будет принимать "Евровидение" в третий раз, ранее страна устраивала шоу также в 1967 году. Что еще нужно знать о "Евровидении-2026" рассказывает Главред.

Когда будет проходить "Евровидение-2026"

Первый полуфинал песенного конкурса состоится во вторник, 12 мая. Второй полуфинал – в четверг, 14 мая, а гранд-финал "Евровидения-2026" запланирован на субботу, 16 мая.

Предварительно все прямые эфиры будут начинаться в 22:00 по киевскому времени, или в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Кто представит Украину на "Евровидении-2026"

Право представить Украину на песенном конкурсе в 2026 году получила LELÉKA (фамилия при рождении - Виктория Корнийкова) с песней Ridnym.

Ее композиция сочетает современное звучание с этническими мотивами.

Главная изюминка – это длинная нота, которую LELÉKA держит около 30 секунд.

Фото: eurovisionworld.com

LELÉKA будет исполнять свою песню под украинскую бандуру, на которой сыграет бандурист, композитор, аранжировщик, основатель группы "Шпилястые Кобзари", популяризатор бандуры Ярослав Джусь.

Благодаря жеребьевке определилось, что LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12.

Какие шансы Украины на победу сейчас

По обновленным данным Eurovisionworld, Украина сейчас занимает 11 место среди фаворитов "Евровидения-2026".

Шансы на победу украинской представительницы букмекеры оценивают лишь в 2%.

Главные фавориты "Евровидения-2026"

Букмекеры считают, что больше всего шансов на победу в этом году у Финляндии (34%). Страну будет представлять Linda Lampenius & Pete Parkkonen с композицией Liekinheitin. К слову, им позволили нарушить правило конкурса. В частности, Линда Лампениус сыграет на скрипке вживую.

Живые инструменты перестали использовать на Евровидении с 1999 года, чтобы не рисковать телетрансляцией. Вживую на сцене конкурса оставался только вокал.

На втором месте может оказаться представитель Греции (14%) – Akylas с песней Ferto.

Третью строчку пока занимает Дания (11%).

Четвертую строчку занимает представительница Франции Monroe (7%), пятую – участница из Австралии Дельта Гудрем (7%).

Где смотреть "Евровидение-2026" в Украине

В Украине 70-й песенный конкурс "Евровидение" будут транслировать в 22:00:

Кто стал ведущими конкурса

Еще в январе 2026 года австрийский вещатель объявил имена ведущих. Ими станут Виктория Сваровски - известная австрийская телеведущая, певица, предпринимательница, модель и дизайнер и Михаэль Островски - один из самых популярных актеров кино и телевидения Австрии, а также популярный ведущий.

"Виктория Сваровски и Михаэль Островски - две мотивированные, увлекательные и незаурядные личности, которые проведут нас через удивительные шоу Евровидения. Мы искали ведущих, которые могли бы стать отличными амбассадорами конкурса - и мы их нашли", - отметила программный директор ORF Стефани Гройс-Горовиц.

Какие страны принимают участие в "Евровидении-2026"

В 2026 году за победу на "Евровидении" будут соревноваться представители 35 стран. Это наименьшее количество участников за последние годы. Так произошло потому, что некоторые страны решили бойкотировать песенный конкурс из-за участия Израиля на фоне боевых действий в Газе.

От участия отказались: Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения, Исландия. Общественные вещатели некоторых стран также заявили, что не будут транслировать песенный конкурс, зато во время его проведения покажут серию фильмов о Палестине.

Как будет проходить голосование

В 2026 году Европейский вещательный союз (EBU) ввел изменения в системе голосования песенного конкурса. В частности, на 70-м Евровидении профессиональное жюри вернется к голосованию в полуфиналах, как это было с 2010 по 2022 годы. Распределение голосов жюри и зрителей будет составлять 50/50. Также в состав жюри теперь будет входить не пять человек, а семь.

Кроме этого уменьшится максимальное количество голосов. В 2026 году зрители смогут отдать максимум 10 голосов, а не 20, как это было раньше. Проголосовать за фаворита можно будет онлайн, через SMS или по телефонному звонку.

"Евровидение-2026" - главное

Подготовка к "Евровидению" идет полным ходом — в Вене уже начались репетиции номеров участников. Еврофаны, которым удалось первыми увидеть номер LELEKA, рассказали о своих впечатлениях.

Представительница Украины LELEKA провела первую репетицию и появилась на сцене в наряде, в котором будет выступать на "Евровидении-2026". Однако выбор певицы вызвал беспокойство у фанатов.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

