Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

Кристина Трохимчук
24 марта 2026, 13:32
Артист рассказал о решении своей племянницы.
Дзидзьо семья - племянница Дзидзьо в ВСУ
Дзидзьо семья - племянница Дзидзьо в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дзидзьо

  • Племянница Дзидзьо добровольно вступила в ряды ВСУ
  • Как отреагировал артист на решение девушки

Известный певец Дзидзьо рассказал о близкой родственнице, которая добровольно решила защищать Украину. В интервью журналу Viva! артист поделился ранее неизвестным фактом из жизни своей 21-летней племянницы.

Дочь сестры исполнителя Виктория Хома, которая в мирной жизни строила карьеру режиссера, добровольно решила присоединиться к ВСУ. Решение девушка приняла самостоятельно — несмотря на свой молодой возраст, она подписала контракт и сейчас проходит службу в одной из боевых бригад ВСУ.

видео дня
Дзидзьо
Дзидзьо - новости / фото: instagram.com, Дзидзьо

"Это ее сознательный выбор. Я очень горжусь Викторией, потому что она настойчивая, талантливая и хотела что-то делать. Племянница пошла добровольцем, подписала контракт и сейчас служит в бригаде. Очень приятно, когда она звонит", — признался звездный дядя Виктории.

Дзидзьо отметил, что его родственница проявила настойчивость и самостоятельность. Певец поддержал племянницу и заявил, что она стала гордостью его семьи.

Виктория Хома - племянница Дзидзьо
Виктория Хома - племянница Дзидзьо / фото: instagram.com, Виктория Хома

"Виктория все сама делала, без всяких звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевое, потому что человек может только сам себе помочь. И когда она борется за свой путь, я в это верю, потому что это правдиво. Она — наша семейная гордость", — высказался Михаил Хома.

Дзидзьо
Дзидзьо / инфографика: Главред
Дзідзьо
Дзідзьо / інфографіка: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Группа DZIDZIO

DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
