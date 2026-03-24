Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

Известный певец Дзидзьо рассказал о близкой родственнице, которая добровольно решила защищать Украину. В интервью журналу Viva! артист поделился ранее неизвестным фактом из жизни своей 21-летней племянницы.
Дочь сестры исполнителя Виктория Хома, которая в мирной жизни строила карьеру режиссера, добровольно решила присоединиться к ВСУ. Решение девушка приняла самостоятельно — несмотря на свой молодой возраст, она подписала контракт и сейчас проходит службу в одной из боевых бригад ВСУ.
"Это ее сознательный выбор. Я очень горжусь Викторией, потому что она настойчивая, талантливая и хотела что-то делать. Племянница пошла добровольцем, подписала контракт и сейчас служит в бригаде. Очень приятно, когда она звонит", — признался звездный дядя Виктории.
Дзидзьо отметил, что его родственница проявила настойчивость и самостоятельность. Певец поддержал племянницу и заявил, что она стала гордостью его семьи.
"Виктория все сама делала, без всяких звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевое, потому что человек может только сам себе помочь. И когда она борется за свой путь, я в это верю, потому что это правдиво. Она — наша семейная гордость", — высказался Михаил Хома.
Ранее Главред сообщал, что экс-звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко откровенно рассказала о переменах в личной жизни. Знаменитость призналась, что теперь гораздо более требовательна к потенциальным избранникам и не спешит вновь связывать себя обязательствами.
Также актриса Ольга Сумская призналась во флирте с молодыми поклонниками ради "хорошего настроения и бодрости". Актриса заявила, что реакция мужа Виталия Борисюка ее разочаровала, ведь он "совсем не ревнует" к подобным шалостям жены.
Группа DZIDZIO
DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.
