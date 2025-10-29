Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали

Кратко:
Популярный украинский ведущий Алексей Суханов неожиданно заговорил о свадьбе после признания о том, что он состоит в отношениях.
В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" Суханов отметил, что наслаждается каждым моментом.
"Ничего плохого в этом нет - мечтать о свадьбе. Но я сторонник того, чтобы наслаждаться и ценить каждый момент, каждым моментом наполняться. Поэтому у меня нет такой мечты, как свадьба", - сказал Алексей.
Также он подчеркнул, что пока не знает, что о женитьбе думает его вторая половинка.
"А есть ли эта мечта у моего любимого человека? Вроде, тоже нет. Но я обещаю спросить. И если мой любимый человек мечтает об этом, то это обязательно будет сделано", - добавил ведущий.
Напомним, ранее Алексей состоял в браке шесть лет, но сейчас он не спешит официально оформлять отношения.
Смотрите видео интервью Алексея Суханова:
О персоне: Алексей Суханов
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
