Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали

Совсем недавно Алексей Суханов рассказал о своих отношениях.

Алексей Суханов заговорил о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Суханов

Кратко:

Алексей Суханов заговорил о свадьбе

Спешит ли ведущий вступать в брак

Популярный украинский ведущий Алексей Суханов неожиданно заговорил о свадьбе после признания о том, что он состоит в отношениях.

В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" Суханов отметил, что наслаждается каждым моментом.

"Ничего плохого в этом нет - мечтать о свадьбе. Но я сторонник того, чтобы наслаждаться и ценить каждый момент, каждым моментом наполняться. Поэтому у меня нет такой мечты, как свадьба", - сказал Алексей.

Алексей Суханов / фото: instagram.com, Алексей Суханов

Также он подчеркнул, что пока не знает, что о женитьбе думает его вторая половинка.

"А есть ли эта мечта у моего любимого человека? Вроде, тоже нет. Но я обещаю спросить. И если мой любимый человек мечтает об этом, то это обязательно будет сделано", - добавил ведущий.

Напомним, ранее Алексей состоял в браке шесть лет, но сейчас он не спешит официально оформлять отношения.

Смотрите видео интервью Алексея Суханова:

Алексей Суханов / инфографика: Главред

О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

