Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Потому что пью": известный украинский певец рассекретил свой вес

Виталий Кирсанов
26 декабря 2025, 16:57
126
Артист пока не видит смысла садиться на диету, потому что впереди новогодние праздники и застолья.
Известный украинский певец рассекретил свой вес
Известный украинский певец рассекретил свой вес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Кратко:

  • Wellboy назвал причины набора лишнего веса
  • Сейчас у него максимальный вес, который был в жизни

Известный украинский певец Антон Вельбой, который выступает под сценическим именем Wellboy, заговорил о своем весе в проекте "Наодинці з Гламуром".

Исполнитель хитов "Гуси" и "Вишні" признался, что в последнее время набрал лишние килограммы. По его словам, это произошло по двум причинам.

видео дня

"Ситуация плачевная. Набрал кило. Каждый раз взвешиваюсь, хожу в баню. Думаю, баня может поможет. А набрал почему? Потому что пью антидепрессанты, на них вес увеличивается. И с мамой жил, а мама кормит много", - признался Антон.

Он также добавил, что сейчас у него максимальный вес, который был в жизни.

"Один раз взвесился - 78 кг. А крайний раз - 85 кг. Это мой максимальный вес в жизни", - сказал Wellboy.

К слову, Антон отметил, что пока не видит смысла садиться на диету, потому что впереди новогодние праздники и застолья.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Мария Бурмака откровенно рассказала о своей личной жизни. Как утверждает артистка в интервью, поклонники могут и не дождаться ее свадьбы. Мария призналась, что не хочет афишировать свои отношения, но у нее есть любимый мужчина.

Также известная украинская актриса Наталка Денисенко на Рождество отправилась в Чернигов чтобы провести время с семьей. Актриса поделилась, что находилась недалеко от эпицентра атаки РФ и слышала взрывы. Она также сообщила, что в результате обстрела пострадало много людей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Wellboy

Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".
Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.
С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.
В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Wellboy
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

18:22Мир
Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

17:16Энергетика
Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

16:46Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Последние новости

18:25

Новогодняя инициатива Социального Центра "Перспектива-Оболонь" для юных оболонцев новости компании

18:22

США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

17:58

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шеф-повара за 31 секунду

17:42

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 годВидео

17:35

Что посеять в январе на рассаду: роски будут самыми крепкими

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
17:32

Перед началом финала "Холостяка": Тарас Цымбалюк ошеломил компанией

17:32

От тарелки не оторваться: фантастический рецепт салата с ананасом на Новый год

17:22

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказалаВидео

17:16

Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

Реклама
16:57

"Потому что пью": известный украинский певец рассекретил свой вес

16:46

Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

16:24

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:20

Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal ChicВидео

16:12

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

15:55

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

15:50

В Украине неожиданно подешевели популярные продукты для новогоднего стола

15:14

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:10

Просто перестанет заводиться: каким бензином нельзя заправлять авто зимой

15:00

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

14:58

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответВидео

Реклама
14:57

В каких продуктах содержится много белка: диетологи назвали топ-9Видео

14:45

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Укрэнерго назвали сроки

14:12

"Это политика": Тарабарова раскрыла, почему Украину "засудили" на "Детском Евровидении"Видео

13:53

Почему 27 декабря нельзя выбрасывать хлебные крошки: какой церковный праздник

13:45

Температура упадет еще больше: когда Украину накроет снежная метель с морозами

13:26

Приметы на Новый год 2026: как приручить Огненную Лошадь и что нельзя делать

13:24

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

13:07

Забрала онкология: звезда сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус" умер в США

12:54

Украинцев ждут новые налоги на электромобили: что изменится уже с 1 января

12:39

Россияне ударили ракетой по Умани, среди пострадавших дети - первые подробностиФото

12:18

"Вряд ли стану невестой": Мария Бурмака высказалась о своем избраннике

12:00

Кремль готовит ловушку Трампу: какую цель на самом деле преследует Путин

11:53

Когда опаснее всего садиться за руль - назван точный день и время

11:51

Прорыв границы на Сумщине: в ГПСУ сказали, могут ли россияне пойти вглубь области

11:50

Четыре страны готовы ввести свои войска в Украину: в ОП назвали условие

11:36

"Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности

11:29

Сарделька в чешуе: Захарову высмеяли за располневшую фигуру

11:20

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

11:18

Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой после скандального развода

11:13

"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

Реклама
11:08

"Должны взвесить последствия": в РФ перешли к угрозам Польше, что произошло

10:59

Как на украинском языке сказать "подкаблучник": названы четыре меткие фразыВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

10:32

До -13 градусов, снег и штормовой ветер: Украину накрыла непогодаФото

10:29

У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось

10:28

Крах произошел за 100 лет до нашествия монголов - кто на самом деле развалил РусьВидео

10:24

"Копия отца": сын Тины Кароль сделал неожиданный сюрприз маме на РождествоВидео

10:08

Скоро начнется пик подорожания: цены на один продукт достигли новой отметки

10:02

Командование РФ идет на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта

09:42

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять