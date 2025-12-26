"Потому что пью": известный украинский певец рассекретил свой вес

Артист пока не видит смысла садиться на диету, потому что впереди новогодние праздники и застолья.

Известный украинский певец рассекретил свой вес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Wellboy назвал причины набора лишнего веса

Сейчас у него максимальный вес, который был в жизни

Известный украинский певец Антон Вельбой, который выступает под сценическим именем Wellboy, заговорил о своем весе в проекте "Наодинці з Гламуром".

Исполнитель хитов "Гуси" и "Вишні" признался, что в последнее время набрал лишние килограммы. По его словам, это произошло по двум причинам.

"Ситуация плачевная. Набрал кило. Каждый раз взвешиваюсь, хожу в баню. Думаю, баня может поможет. А набрал почему? Потому что пью антидепрессанты, на них вес увеличивается. И с мамой жил, а мама кормит много", - признался Антон.

Он также добавил, что сейчас у него максимальный вес, который был в жизни.

"Один раз взвесился - 78 кг. А крайний раз - 85 кг. Это мой максимальный вес в жизни", - сказал Wellboy.

К слову, Антон отметил, что пока не видит смысла садиться на диету, потому что впереди новогодние праздники и застолья.

О персоне: Wellboy Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".

Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.

С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.

В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

