"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Элина Чигис
10 ноября 2025, 21:01
Олег Винник ответил на критику в свою сторону.
Олег Винник
Олег Винник обратился к хейтерам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Украинский певец Олег Винник, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, высказался о тех, кто, по его мнению, распускает слухи о нем.

Артист опубликовал видео на своей странице в соцсетях и показал свое отношение к хейтерам.

"Собаки лают — караван идет. Уважаемые, вам еще не надоело выдумывать сплетни и копаться в чужом белье? Неужели настолько скучно живется, что вас мучает человек, который не имеет к вам никакого отношения?" —написал беглец.

Олег Винник о хейте
Олег Винник о хейте / фото: скрин t.me, Олег Винник

Он подчеркнул, что все слухи не сломают его, ведь он не оставит любимое дело.

"Несмотря на все выдуманные и грязные сплетни обо мне, я продолжаю заниматься своим делом. И моя аудитория, как и всегда, остается со мной. Но, честно, я начинаю сомневаться в адекватности некоторых так называемых "лидеров мнений", - добавил Винник.

Олег Винник
Олег Винник / ua.depositphotos.com

Некоторые подписчики стали на защиту певца, а другие раскритиковали его, упрекая тем, что он сбежал за границу.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская высказалась о страстном поцелуе на сцене с Виталием Козловским. Артистка опубликовала несколько отрывков с концерта, на котором произошел скандальный поцелуй и подчеркнула, что муж ее дома "накажет".

А также ведущий Алексей Суханов поддерживает отношения с родными украинской легендарной певицы Софии Ротару. В интервью Алине Доротюк Суханов уточнил, что с самой певицей он не общается.

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

