"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Украинский певец Олег Винник, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, высказался о тех, кто, по его мнению, распускает слухи о нем.
Артист опубликовал видео на своей странице в соцсетях и показал свое отношение к хейтерам.
"Собаки лают — караван идет. Уважаемые, вам еще не надоело выдумывать сплетни и копаться в чужом белье? Неужели настолько скучно живется, что вас мучает человек, который не имеет к вам никакого отношения?" —написал беглец.
Он подчеркнул, что все слухи не сломают его, ведь он не оставит любимое дело.
"Несмотря на все выдуманные и грязные сплетни обо мне, я продолжаю заниматься своим делом. И моя аудитория, как и всегда, остается со мной. Но, честно, я начинаю сомневаться в адекватности некоторых так называемых "лидеров мнений", - добавил Винник.
Некоторые подписчики стали на защиту певца, а другие раскритиковали его, упрекая тем, что он сбежал за границу.
О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
