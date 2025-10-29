Реденькие волосы и одутловатое лицо: Олег Винник засветился с Андреем Данилко

Кратко:
- Олег Винник в Берлине пришел на концерт Верки Сердючки
- За кулисами он записал видео с Андреем Данилко
Певец Олег Винник живет в Германии, которую называет своим домом. Он признает Украину родиной, однако предпочитает заботиться о ней и поддерживать ее издалека. Такая позиция Винника делает его весьма противоречивой фигурой в глазах украинцев.
Впрочем, артист не отказывает себе в удовольствии прикоснуться к украинскому шоу-бизнесу, когда предоставляется такая возможность. К примеру, недавно Винник посетил концерт Верки Сердючки в Берлине, о чем сообщил в своем блоге в Instagram.
Певец опубликовал видео, снятое за кулисами. В кадре с ним позировал Андрей Данилко. "Сердючка - forever!" - воскликнул Олег Винник. Данилко с улыбкой ответил ему: "Это правда".
Стоит отметить, что Олег Винник на ролике без ретуши выглядит иначе, чем на других фото и видео. Лицо артиста стало более округлым, заметны морщины, а фирменная прическа визуально кажется менее густой.
О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
