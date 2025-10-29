Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

Анна Подгорная
29 октября 2025, 10:30
82
Соболев рассказал, как он и жена узнали о выборе Михаила.
Маричка Падалко и Егор Соболев с детьми
Сын Марички Падалко и Егора Соболева собрался служить по контракту / коллаж: Главред, фото: facebook.com/marichka.padalko, facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Кратко:

  • Сын украинских журналистов Марички Падалко и Егора Соболева находится в процессе заключения контракта на службу
  • Соболев раскрыл детали решения 18-летнего Михаила

В январе 2024 года украинская ведущая и журналистка Маричка Падалко рассказала, что ее сын Михаил желает пополнить ряды ВСУ. Тогда родителям удалось убедить юношу сперва получить высшее образование, а затем уже принимать такое важное решение.

Однако Михаил все же решил выбрать собственный путь. Об этом в беседе с Яниной Соколовой рассказал отец парня - украинский военный, общественный деятель и журналист Егор Соболев.

видео дня

Он рассказал, что сын с началом полномасштабной войны увлекся созданием и управлением дронами. На первом курсе института (Михаил выбрал робототехнику в Киево-Могилянской академии - прим. редактора) он начал работать в мастерской по производству дронов.

Свои навыки парню удалось отточить на Запорожском направлении, куда он ездил вместе с отцом. "Я ему сказал: "Если надо, давай я заберу тебя на Запорожье, будешь там помогать в зоне боевых действий. Облетывать дроны на безопасной дистанции, не непосредственно во время ведения боя, но нам это будет полезно". Я его реально привез в апреле [2025 года] в Запорожье, немного грустно было, но привез, отдал в нашу мастерскую, его там привлекли, я был очень горд", - говорит Соболев.

Егор Соболев
Сын Марички Падалко и Егора Соболева собрался служить по контракту / Скриншот YouTube

Позже стало известно, что Михаил оставил работу в мастерской, и с мая по сентябрь летал добровольцем в одном из подразделений. "Сделал уже более 100 миссий на разведывательном БПЛА, что очень много для разведывательного БПЛА – это уже уровень опытного пилота. И собирается мобилизоваться и заключить контракт", - рассказал Егор Соболев.

Эта новость, конечно, шокировала родителей Михаила, однако Маричка Падалко и Егор Соболев приняли решение сына. "Маричка была просто в шоке, молчала. Она потом очень сильно переживала. Но я сказал ей: "Слушай, любимая, ну на кого мы можем пенять, кроме как на нас с тобой? Ну какой у нас должен был еще вырасти сын и что бы мы думали, если бы он вырос иным?" То, что он пилот и уже с опытом, – это очень классно, таких сейчас вырывают с руками", - поделился защитник.

Маричка Падалко с сыном
Маричка Падалко с Михаилом / фото: facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о личной жизни мэра Киева и экс-боксера Виталия Кличко. Три года назад деятель завершил 25-летние отношения с матерью троих его детей.

Также украинский комик и шоумен Юрий Ткач прокомментировал слухи о беременности жены, которые стали появляться еще в июле 2025-го года после фото с гендер-пати.

Читайте также:

О персоне: Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Маричка Падалко Егор Соболев новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:50Война
Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

09:38Синоптик
Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьма

Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьма

09:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

Последние новости

10:53

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

10:50

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:39

Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

10:30

18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

10:28

Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести ПутинаБудет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина
10:15

Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта

10:10

Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхожденииВидео

09:55

На окнах не будет конденсата, если использовать один предмет

09:50

Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для БлизнецовВидео

Реклама
09:48

Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

09:45

"Хотел, чтобы меня запомнили": премьер Александр Стоянов признался, почему ушел из балета

09:42

РФ начала использовать КАБы, похожие на реактивные ракеты: "Флеш" раскрыл детали

09:39

Мощные пожары сразу на двух нефтебазах: дроны наделали шума в КрымуВидео

09:38

Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

09:31

Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьмаФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 октября (обновляется)

09:10

Екатерина Бужинская рассказала об издевательствах в браке: аборт и анорексия

08:59

Какое домашнее животное лучше всего подходит вашему знаку зодиака

08:49

Главная разница между командиром и начальникоммнение

08:41

Взрыв в Хмельницком: под завалами дома нашли тела людейФото

Реклама
08:23

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Гороскоп на завтра 30 октября: Ракам - серьезная ссора, Козерогам - прибыль

08:10

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды

07:46

Неизвестные дроны залетели в РФ: раздавались громкие взрывы, горят НПЗВидео

06:51

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

06:10

Как ГУР уничтожили уникальный для российских ПВО "Триумф"мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 5 отличий на картинках поющей девушки за 37 секунд

05:21

Как убрать горечь из баклажанов: классный лайфхак сэкономит время и нервы

04:50

Термоядерная революция в энергетике: Китай создаёт "искусственное Солнце"

04:00

Игорь Николаев обратился к дочери, которую больше не видит - причина

03:25

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

02:30

Меган Маркл показала редкий семейный момент с принцем Гарри и детьмиВидео

01:55

Градус напряжения на фронте повышается: в Генштабе рассказали о последних событиях

00:53

Самый сексуальный мужчина в мире впервые стал отцом - СМИ

00:51

Большинство делают это ежедневно: привычки водителей, которые тихо "убивают" АКПП

28 октября, вторник
23:47

Полежайкина из "Папиных дочек" обвинили в покушении на жену - детали

23:46

Герметичная тара не спасает от вредителей: простой способ, который сохранит фасольВидео

23:37

Причиной мог быть не газ: из-за чего на самом деле взорвался дом в Хмельницком

23:21

В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: названы сроки

22:33

В каких городах Украины жители могут остаться без отопления: названы зоны риска

Реклама
22:20

"Исчез почти на сутки": в России заявили о ликвидации топ-пропагандиста Позднякова

22:17

Первый "залп" по нефти, кто следующий — Трамп готовит новые санкции

21:45

Астрологи назвали самые сильные женщины по знаку зодиака

21:44

Раскрылся громкий провал Путина - что не так с российской ракетой "Буревестник"

21:43

Сладкая вкуснятина за копейки: нужно всего 3 ингредиента и 15 минут вашего времени

21:42

Подозрение объявили: Филиппа Киркорова могут посадить в тюрьму

21:29

Дикие растения – реальные деньги: секреты прибыльного бизнеса из украинских лесов

21:21

"Ситуация достаточно тяжелая": враг прорвался на окраины ключевого города - военный

21:01

Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

20:48

"Позор вам": Сумская набросилась на журналистку, которая ее публично унизила

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять