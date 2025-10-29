18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

Соболев рассказал, как он и жена узнали о выборе Михаила.

Сын Марички Падалко и Егора Соболева собрался служить по контракту / коллаж: Главред, фото: facebook.com/marichka.padalko, facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Кратко:

Сын украинских журналистов Марички Падалко и Егора Соболева находится в процессе заключения контракта на службу

Соболев раскрыл детали решения 18-летнего Михаила

В январе 2024 года украинская ведущая и журналистка Маричка Падалко рассказала, что ее сын Михаил желает пополнить ряды ВСУ. Тогда родителям удалось убедить юношу сперва получить высшее образование, а затем уже принимать такое важное решение.

Однако Михаил все же решил выбрать собственный путь. Об этом в беседе с Яниной Соколовой рассказал отец парня - украинский военный, общественный деятель и журналист Егор Соболев.

Он рассказал, что сын с началом полномасштабной войны увлекся созданием и управлением дронами. На первом курсе института (Михаил выбрал робототехнику в Киево-Могилянской академии - прим. редактора) он начал работать в мастерской по производству дронов.

Свои навыки парню удалось отточить на Запорожском направлении, куда он ездил вместе с отцом. "Я ему сказал: "Если надо, давай я заберу тебя на Запорожье, будешь там помогать в зоне боевых действий. Облетывать дроны на безопасной дистанции, не непосредственно во время ведения боя, но нам это будет полезно". Я его реально привез в апреле [2025 года] в Запорожье, немного грустно было, но привез, отдал в нашу мастерскую, его там привлекли, я был очень горд", - говорит Соболев.

Сын Марички Падалко и Егора Соболева собрался служить по контракту / Скриншот YouTube

Позже стало известно, что Михаил оставил работу в мастерской, и с мая по сентябрь летал добровольцем в одном из подразделений. "Сделал уже более 100 миссий на разведывательном БПЛА, что очень много для разведывательного БПЛА – это уже уровень опытного пилота. И собирается мобилизоваться и заключить контракт", - рассказал Егор Соболев.

Эта новость, конечно, шокировала родителей Михаила, однако Маричка Падалко и Егор Соболев приняли решение сына. "Маричка была просто в шоке, молчала. Она потом очень сильно переживала. Но я сказал ей: "Слушай, любимая, ну на кого мы можем пенять, кроме как на нас с тобой? Ну какой у нас должен был еще вырасти сын и что бы мы думали, если бы он вырос иным?" То, что он пилот и уже с опытом, – это очень классно, таких сейчас вырывают с руками", - поделился защитник.

Маричка Падалко с Михаилом / фото: facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

О персоне: Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

