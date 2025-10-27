Звезда Квартала 95 высказался о беременности жены: "Была история"

Летом пополнение в семье Юрия Ткача активно обсуждали в Сети.

Юрий Ткач жена - шоумен заговорил о будущих детях и беременности жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

Вкратце:

Юрий Ткач высказался о слухах о беременности жены

Артист признался, строит ли вместе с любимой планы о детях

В июле 2025 года жена комика и шоумена Юрия Ткача подогрела слухи о новой беременности - в социальных сетях она опубликовала фото с гендер-пати, в котором поклонники разглядели намек на скорое пополнение в семье. Ткач прокомментировал эту ситуацию лишь сейчас, в интервью для Люкс ФМ.

Шоумен говорит, что не ожидал такой бурной реакции на простое фото с вечеринки. При этом Юрий подчеркнул - праздник был посвящен приятелям семьи, а не им самим; Виктория сейчас не ждет еще одного ребенка.

"Пополнение зависит от Бога. Но здесь была история, что кто-то из наших друзей или жена запостили фотосессию с гендер-пати, куда нас пригласили. Мы не думали, что это так разнесется. Люди поняли по-своему", - рассказал артист.

Юрий Ткач жена - шоумен заговорил о будущих детях и беременности жены / Скриншот YouTube

Личная жизнь Юрия Ткача

Юрий и Виктория Ткач вместе 13 лет, из них 11 они провели в официальном браке. В 2024 году пара пережила серьезный кризис в отношениях. В это непростое время опорой супругов была их общая дочь Лиза.

Что же касается вероятности расширения семьи Ткачей, то тут Юрий сделал признание - в активных планах еще одного ребенка нет. Однако он не стал скрывать, что полагается в этом вопросе на высшие силы.

"Не скажу, что мы обсуждаем этот вопрос, но отдаем все на усмотрение судьбы. Как будет — так и будет", - говорит Юрий Ткач.

Свадьба Юрия и Виктории Ткач / фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Юрий Ткач с женой и дочерью / фото: instagram.com/yuriy_tkach

О персоне: Юрий Ткач Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

