Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Звезда Квартала 95 высказался о беременности жены: "Была история"

Анна Подгорная
27 октября 2025, 23:50
17
Летом пополнение в семье Юрия Ткача активно обсуждали в Сети.
Юрий Ткач с женой и дочерью
Юрий Ткач жена - шоумен заговорил о будущих детях и беременности жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

Вкратце:

  • Юрий Ткач высказался о слухах о беременности жены
  • Артист признался, строит ли вместе с любимой планы о детях

В июле 2025 года жена комика и шоумена Юрия Ткача подогрела слухи о новой беременности - в социальных сетях она опубликовала фото с гендер-пати, в котором поклонники разглядели намек на скорое пополнение в семье. Ткач прокомментировал эту ситуацию лишь сейчас, в интервью для Люкс ФМ.

Шоумен говорит, что не ожидал такой бурной реакции на простое фото с вечеринки. При этом Юрий подчеркнул - праздник был посвящен приятелям семьи, а не им самим; Виктория сейчас не ждет еще одного ребенка.

видео дня

"Пополнение зависит от Бога. Но здесь была история, что кто-то из наших друзей или жена запостили фотосессию с гендер-пати, куда нас пригласили. Мы не думали, что это так разнесется. Люди поняли по-своему", - рассказал артист.

Юрий Ткач
Юрий Ткач жена - шоумен заговорил о будущих детях и беременности жены / Скриншот YouTube

Личная жизнь Юрия Ткача

Юрий и Виктория Ткач вместе 13 лет, из них 11 они провели в официальном браке. В 2024 году пара пережила серьезный кризис в отношениях. В это непростое время опорой супругов была их общая дочь Лиза.

Что же касается вероятности расширения семьи Ткачей, то тут Юрий сделал признание - в активных планах еще одного ребенка нет. Однако он не стал скрывать, что полагается в этом вопросе на высшие силы.

"Не скажу, что мы обсуждаем этот вопрос, но отдаем все на усмотрение судьбы. Как будет — так и будет", - говорит Юрий Ткач.

Свадьба Юрия и Виктории Ткач
Свадьба Юрия и Виктории Ткач / фото: instagram.com/viktoriya_tka4
Юрий Ткач с женой и дочерью
Юрий Ткач с женой и дочерью / фото: instagram.com/yuriy_tkach

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинскую актрису Анну Кошмал и ее семимесячную дочь забрала скорая помощь посреди ночи. Позже звезда раскрыла диагноз малышки.

Также украинская ведущая Инна Шевченко, которая в 47 лет впервые стала мамой, раскрыла экстремальные обстоятельствах, при которых ее первенец появился на свет.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ткач

Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Юрий Ткач новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Москва уже вторую ночь подряд содрогается от взрывов - столица РФ под атакой дронов

Москва уже вторую ночь подряд содрогается от взрывов - столица РФ под атакой дронов

22:26Война
"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:54Фронт
"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

20:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

Последние новости

00:51

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

00:24

"Замечательные люди": Трамп назвал лучших кандидатов в президенты США в 2028 году

27 октября, понедельник
23:50

Звезда Квартала 95 высказался о беременности жены: "Была история"

23:47

Некоторые украинцы получат "специальные" зарплаты: кого затронут изменения

23:22

10 снов, предвещающих богатство и удачу

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – ГорбачРоссия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач
23:14

Санкции в действии: российский "Лукойл" распродает активы

22:54

"Красивый мужчина взял меня за руку": Билык сделала признание о новой свадьбе

22:50

Honda "воскрешает" легенду: эксперты назвали пятерку фаворитов 2026 года

22:26

Москва уже вторую ночь подряд содрогается от взрывов - столица РФ под атакой дронов

Реклама
22:17

Медиавраги Украины озолотились: СМИ назвали колоссальные доходы топ-пропагандистов РФ

22:14

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

22:11

В России придумали свою систему определения времени - в чем отличие от мировойВидео

22:01

Что будет, если человек случайно стал в гроб - ответ священникаВидео

21:54

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:27

Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждатьВидео

21:19

В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

20:58

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

20:57

Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

20:47

Молчала почти четыре года: певица-предательница Елка высказалась о войне в УкраинеВидео

20:21

У РФ есть четыре слабых места, которые приведут к поражению Путина - La Stampa

Реклама
19:54

Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военныеВидео

19:47

"Голландская хитрость": садовод показал эффективный способ посадки тюльпановВидео

19:41

Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни

19:30

"Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

19:10

Действительно ли Путин готов принять мирную концепцию Белого дома?мнение

18:48

Что означают проблесковые маячки полиции - три важных сигнала для водителейВидео

18:43

Ярмоленко впервые прокомментировал ситуацию с Шовковским: что сказал футболистВидео

18:40

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День украинского языка СМИ вспомнили Порошенко его заигрывание с "русским миром"

18:18

Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

18:15

Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

18:14

Что нельзя делать в праздник в этот день: строгие приметы 28 октября

17:53

Популярный украинский певец возвращается на Нацотбор на Евровидение в четвертый разВидео

17:49

Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернативаВидео

17:36

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

17:36

ТЦК с 1 ноября больше не будут принимать документы на отсрочку: что делать гражданам

17:30

Почему телефон нагревается во время зарядки - причины и способы охлажденияВидео

17:20

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

17:18

"Это был рэп": Наталья Сумская "зачитала" Радиодиктант и взорвала сеть

17:14

"Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

Реклама
17:13

Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

17:02

"Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войныВидео

16:35

Принц Уильям рассказал о "единственно правильном способе", которым он ест булочки

16:31

Не просто декор: для чего казаки вешали оружие над порогом или иконами

16:26

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

16:15

Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяекВидео

15:54

Свидание с другой: Мандзюк разорвала отношения с "Холостяком" Тереном

15:50

Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

15:44

План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

15:36

Украину охватит порывистый ветер и снег: когда наступит долгожданное потепление

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять