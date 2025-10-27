Анну Кошмал и ее дочь забрала скорая помощь посреди ночи - что случилось

Анна Кошмал провела тяжелую ночь.

Анна Кошмал обратиласьк поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Кратко:

Маленькая дочь Анны Кошмал заболела

Как пошутила актриса

Украинская известная актриса Анна Кошмал сообщила поклонникам неприятную новость.

На своей странице в Instagram Анна опубликовала фото с дочерью Софией из кареты скорой помощи. На снимке знаменитость держала дочь на руках.

Знаменитость даже пошутила, что ночью им не спалось, и они покатались на скорой помощи в 04.00.

"Это нам с Софией не спится, и мы катаемся ночью на карете скорой помощи", - отметила актриса.

Анна Кошмал с дочерью / фото: скрин instagram.com, Анна Кошмал

Кошмал пришлось обращаться за помощью к медикам, поскольку у Софии были проблемы со здоровьем.

Дочь Анны Кошмал заболела / фото: скрин instagram.com, Анна Кошмал

Вторые роды Анны Кошмал

11 марта 2025 года Анна Кошмал во второй раз стала матерью. У нее родилась дочь, которую назвали Софией.

Недавно артистка призналась, что после появления малышки она столкнулась с проблемой: у Анны не получается вернуть себе дородовую форму. Фигура Кошмал заметно округлилась, но она отнеслась к этому философски.

"Это потребность моего тела на данном этапе. Если форсировать похудение, то молоко может вообще исчезнуть. Поэтому я остаюсь пока в своем новом теле, до тех пор, пока откормлю Софийку, ее здоровье сейчас самое важное", - отметила знаменитость.

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

