Анну Кошмал и ее дочь забрала скорая помощь посреди ночи - что случилось

Украинская известная актриса Анна Кошмал сообщила поклонникам неприятную новость.
На своей странице в Instagram Анна опубликовала фото с дочерью Софией из кареты скорой помощи. На снимке знаменитость держала дочь на руках.
Знаменитость даже пошутила, что ночью им не спалось, и они покатались на скорой помощи в 04.00.
"Это нам с Софией не спится, и мы катаемся ночью на карете скорой помощи", - отметила актриса.
Кошмал пришлось обращаться за помощью к медикам, поскольку у Софии были проблемы со здоровьем.
Вторые роды Анны Кошмал
11 марта 2025 года Анна Кошмал во второй раз стала матерью. У нее родилась дочь, которую назвали Софией.
Недавно артистка призналась, что после появления малышки она столкнулась с проблемой: у Анны не получается вернуть себе дородовую форму. Фигура Кошмал заметно округлилась, но она отнеслась к этому философски.
"Это потребность моего тела на данном этапе. Если форсировать похудение, то молоко может вообще исчезнуть. Поэтому я остаюсь пока в своем новом теле, до тех пор, пока откормлю Софийку, ее здоровье сейчас самое важное", - отметила знаменитость.
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
