Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Паника, меня трясет": что произошло во время родов 47-летней ведущей

Кристина Трохимчук
27 октября 2025, 11:29
56
Инна Шевченко рассказала про экстремальные обстоятельства своих родов.
Инна Шевченко
Инна Шевченко рассказала про роды / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Шевченко

Вы узнаете:

  • Инна Шевченко родила первого ребенка в 47 лет
  • Как прошли роды ведущей

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко, которая недавно стала мамой впервые, рассказала о непростых родах. В своем Instagram звезда канала ICTV призналась, почему ей пришлось согласиться на экстренное кесарево сечение.

По словам Инны, врачи заранее предупреждали, что естественные роды могут быть опасны из-за проблем со зрением.

видео дня

"Ожидаемый период родов у меня был с 17 по 24 октября. Я планировала рожать сама, но у врачей были сомнения относительно моих глаз. 10 лет назад мне делали операцию по укреплению сетчатки на одном глазу, а на другом - лазерное укрепление. Поэтому решение "Можно ли мне тужиться?" - должен был сказать офтальмолог. 1 октября я получаю заключение: риск разрыва сетчатки все же есть. А 3 октября утром мы должны были встречаться с акушеркой и гинекологом, чтобы решить, как именно рожать. Я уже понимаю, что, скорее всего, будет кесарево", — поделилась звезда.

Инна Шевченко
Телеведущая Инна Шевченко - первое фото с сыном / фото: instagram.com, Инна Шевченко

Идеальным сроком для операции врачи назвали 39 недель, поэтому малыша ожидали 10–11 октября. Но сын Шевченко решил появиться на свет раньше. Ситуацию осложнило то, что в этот момент рядом не было мужа — французского режиссера Лорана Жави.

"Паника, меня трясет, слезы градом. Пишу Лорану: "Я рожаю", а он в Париже, поездов нет. Никто не ждал так рано. Папа с мамой везут меня в роддом, Лоран ищет, как добраться, потому что мы же должны рожать вместе, как и планировали", — рассказала ведущая.

Инна Шевченко
Инна Шевченко / фото: instagram.com, Инна Шевченко

К счастью, режиссер успел приехать к жене и присутствовал во время операции, которая прошла без осложнений. Инна Шевченко поделилась милым семейным фото с новорожденным сыном, которого назвала Матис. Сейчас ведущая активно восстанавливается после родов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Инну Шевченко выписали из роддома. Во Франции, где сейчас живет Инна, и откуда родом ее муж, не принято устраивать праздники по поводу выписки, но друзья все же организовали вечеринку в честь малыша и его родителей.

Также известная украинская ведущая Инна Шевченко поделилась с поклонниками счастливой новостью - она наконец родила долгожданного первенца. Знаменитость смогла стать мамой в 47 лет. Шевченко показала первую фотографию малыша, на которой он держится ручкой за палец мамы.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые санкции США против России: Трамп заинтриговал заявлением

Новые санкции США против России: Трамп заинтриговал заявлением

11:45Мир
5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

11:06Синоптик
Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач

10:32Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Китайский гороскоп на сегодня 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

Последние новости

12:09

Анну Кошмал и ее дочь забрала скорая помощь посреди ночи - что случилось

11:45

Новые санкции США против России: Трамп заинтриговал заявлением

11:29

"Паника, меня трясет": что произошло во время родов 47-летней ведущей

11:18

"Уже и не надо": Наталья Сумская приняла окончательное решение

11:06

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
11:01

Их размер трудно представить: на территории Украины когда-то росли грибы-гигантыВидео

10:59

По бабушкиному рецепту: рецепт квашеной капусты, которая получается всегда

10:53

Найдите подарочную карту среди пакетов: только 1% увидит ее за 18 секунд

10:32

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – ГорбачВидео

Реклама
10:29

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

10:17

На 101 году жизни: умерла известная звезда Голливуда

10:02

Цены растут как на дрожжах: в Украине популярный овощ стал "золотым"

09:56

Более 900 грн доплаты: кому из пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре

09:45

Как можно зажечь лампочку без электричества: самый простой способВидео

09:31

Китай строит новую мировую валютную системумнение

09:22

В Украине начались экстренные отключения света: список областей

09:18

"Такая позорная": Наталья Сумская попала в скандал из-за сына

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

09:15

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

09:12

Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

Реклама
08:41

Дедлайн до середины ноября: Путин хочет захватить еще один украинский город

08:29

Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Мощные взрывы и яркие вспышки в небе: Россию атаковали почти 200 дронов

06:56

Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

06:26

Травмированы все: как соцсети заменили украинцам психологамнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры

04:56

Нужно всего 15 секунд: секретный трюк, как сделать авокадо идеально мягким

04:25

Невероятно, но реально: лайфхак, как закрыть все окна авто без зажигания

03:45

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

03:03

Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут "влететь в копеечку"

26 октября, воскресенье
23:32

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

22:14

"Что делаете в воскресенье": Терен пофлиртовал с участницей нового сезона "Холостяка"

22:13

Москву атакуют "добрые дроны": жители столицы считают взрывыВидео

21:47

Как обогреть дом при помощи подвала: уникальный способ из США

21:26

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

21:01

Сюрпризы от Трампа, и не только: чего ждать дальшемнение

20:48

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

20:42

Дамба в Белгороде не выдержала: "Мадяр" раскрыл подробности и последствия удараВидео

19:36

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Реклама
19:33

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

18:59

Сельский рецепт успеха: как простой прием осенью помогает урожаю веснойВидео

18:56

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:30

"Жизнь только начиналась": россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

18:18

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревьяВидео

17:43

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

17:37

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

17:32

Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

17:01

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

16:50

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять