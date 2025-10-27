"Паника, меня трясет": что произошло во время родов 47-летней ведущей

Инна Шевченко рассказала про экстремальные обстоятельства своих родов.

Инна Шевченко рассказала про роды / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Шевченко

Инна Шевченко родила первого ребенка в 47 лет

Как прошли роды ведущей

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко, которая недавно стала мамой впервые, рассказала о непростых родах. В своем Instagram звезда канала ICTV призналась, почему ей пришлось согласиться на экстренное кесарево сечение.

По словам Инны, врачи заранее предупреждали, что естественные роды могут быть опасны из-за проблем со зрением.

"Ожидаемый период родов у меня был с 17 по 24 октября. Я планировала рожать сама, но у врачей были сомнения относительно моих глаз. 10 лет назад мне делали операцию по укреплению сетчатки на одном глазу, а на другом - лазерное укрепление. Поэтому решение "Можно ли мне тужиться?" - должен был сказать офтальмолог. 1 октября я получаю заключение: риск разрыва сетчатки все же есть. А 3 октября утром мы должны были встречаться с акушеркой и гинекологом, чтобы решить, как именно рожать. Я уже понимаю, что, скорее всего, будет кесарево", — поделилась звезда.

Телеведущая Инна Шевченко - первое фото с сыном / фото: instagram.com, Инна Шевченко

Идеальным сроком для операции врачи назвали 39 недель, поэтому малыша ожидали 10–11 октября. Но сын Шевченко решил появиться на свет раньше. Ситуацию осложнило то, что в этот момент рядом не было мужа — французского режиссера Лорана Жави.

"Паника, меня трясет, слезы градом. Пишу Лорану: "Я рожаю", а он в Париже, поездов нет. Никто не ждал так рано. Папа с мамой везут меня в роддом, Лоран ищет, как добраться, потому что мы же должны рожать вместе, как и планировали", — рассказала ведущая.

Инна Шевченко / фото: instagram.com, Инна Шевченко

К счастью, режиссер успел приехать к жене и присутствовал во время операции, которая прошла без осложнений. Инна Шевченко поделилась милым семейным фото с новорожденным сыном, которого назвала Матис. Сейчас ведущая активно восстанавливается после родов.

Ранее Главред сообщал, что Инну Шевченко выписали из роддома. Во Франции, где сейчас живет Инна, и откуда родом ее муж, не принято устраивать праздники по поводу выписки, но друзья все же организовали вечеринку в честь малыша и его родителей.

Также известная украинская ведущая Инна Шевченко поделилась с поклонниками счастливой новостью - она наконец родила долгожданного первенца. Знаменитость смогла стать мамой в 47 лет. Шевченко показала первую фотографию малыша, на которой он держится ручкой за палец мамы.

