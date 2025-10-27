"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Мэр Киева рассказал, свободно ли его сердце.

Мэр Киева и экс-боксер Виталий Кличко официально холост с августа 2022 года - тогда он и Наталья Егорова, певица и модель, объявили, что расстаются после 25 лет вместе. Пара вырастила троих общих детей - Егора-Дэниела (2000), Елизавету-Викторию (2002) и Максима-Александра (2005).

Более трех лет о личной жизни деятеля было практически ничего не известно. Редкий комментарий Кличко дал для Люкс ФМ. В нем он рассказал о свиданиях, и свободно ли его сердце.

"Какие свидания? У меня прием граждан с утра до вечера! Вот это мои свидания, где ко мне обращаются с просьбами решить вопросы людей. Вот такие свидания у меня. Официально сердце свободно, но оно занято делами и занято городом. Времени не хватает, очень большая нагрузка. Нам нужно преодолевать вызовы, а все остальное будет потом", - говорит политик.

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

