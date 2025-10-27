Известного украинского актера мобилизовали: "Поддерживайте мою маму"

Актер Виталий Теплюк присоединится к ВСУ.

Виталия Теплюка мобилизовали / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Виталий Теплюк

Украинский актер и ведущий Виталий Теплюк заявил, что его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Звезда сериалов "Великі Вуйки" и "Клятва лікаря" ранее рассказывал, что его забрали в территориальный центр комплектования в Киеве. Актер сообщил об этом своим коллегам и фанатам.

"Забрали в ТЦК. Голосеевский. Просто, пусть это будет здесь. Живите жизнь, мои друзья! Всем мира и добра", - написал Теплюк.

Виталия Теплюка забрали в ТЦК / фото: facebook.com, Виталий Теплюк

Впоследствии Виталий сообщил, что присоединится к ВСУ.

"Друзья, я мобилизован", - отметил он на своей странице в соцсетях.

Также актер попросил поддержки для своей матери в комментариях под сообщением.

"Друзья, кто знает, поддерживайте мою маму", - обратился к поклонникам Виталий Теплюк.

В комментариях фанаты и коллеги поддержали актера и поблагодарили за смелость стать на защиту Родины.

Виталий Теплюк - актер о мобилизации / фото: facebook.com, Виталий Теплюк

Напомним, что первого октября украинский журналист и телеведущий телеканала ICTV Вадим Карпьяк объявил в прямом эфире телемарафона "Единые новости", что принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. По словам Карпьяка, он не хочет оставаться в стороне и просто ждать победы - вместо этого стремится лично приближать этот день своими действиями.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Андрей Кравченко получил повестку, однако на несение военной службы не отправился. Он отметил, что у него на это есть веская причина, которая согласована со всеми правилами законодательства военного времени.

Также известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась с поклонниками новостями о своем 27-летнем сыне Данииле Моисееве. Парень добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Зюбина опубликовала фото сына в военной форме и поделилась трогательной историей о поддержке украинцев.

