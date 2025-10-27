Известного украинского актера мобилизовали: "Поддерживайте мою маму"

Вы узнаете:
- Виталия Теплюка мобилизовали
- Как отреагировал актер
Украинский актер и ведущий Виталий Теплюк заявил, что его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Звезда сериалов "Великі Вуйки" и "Клятва лікаря" ранее рассказывал, что его забрали в территориальный центр комплектования в Киеве. Актер сообщил об этом своим коллегам и фанатам.
"Забрали в ТЦК. Голосеевский. Просто, пусть это будет здесь. Живите жизнь, мои друзья! Всем мира и добра", - написал Теплюк.
Впоследствии Виталий сообщил, что присоединится к ВСУ.
"Друзья, я мобилизован", - отметил он на своей странице в соцсетях.
Также актер попросил поддержки для своей матери в комментариях под сообщением.
"Друзья, кто знает, поддерживайте мою маму", - обратился к поклонникам Виталий Теплюк.
В комментариях фанаты и коллеги поддержали актера и поблагодарили за смелость стать на защиту Родины.
Напомним, что первого октября украинский журналист и телеведущий телеканала ICTV Вадим Карпьяк объявил в прямом эфире телемарафона "Единые новости", что принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. По словам Карпьяка, он не хочет оставаться в стороне и просто ждать победы - вместо этого стремится лично приближать этот день своими действиями.
