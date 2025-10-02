"Получила такой статус": известная украинская рассказала о сыне в ВСУ

Римма Зюбина поделилась новостью о сыне-военнослужащем.

Римма Зюбина рассказала о сыне-военном / Коллаж: Главред, фото: facebook.com, Римма Зюбина

Вы узнаете

Сын Риммы Зюбиной мобилизовался

Актриса показала сына на фронте

Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась с поклонниками новостями о своем 27-летнем сыне Данииле Моисееве. Парень добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом актриса написала в своем Facebook.

Зюбина опубликовала фото сына в военной форме и поделилась трогательной историей о поддержке украинцев. В одном из магазинов продавцы услышали ее телефонный разговор с Даниилом и увидели его фото на заставке, после чего сделали ей скидку как маме военного.

Сын Риммы Зюбиной служит в ВСУ / фото: facebook.com, Римма Зюбина

"Увидели фото на заставке моего телефона и услышали разговор с сыном. Впервые получила такой статус. Я - мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите", - написала актриса.

Дети звезд в ВСУ

Римма Зюбина - не единственная известная мама, чей ребенок служит в ВСУ. Дети других украинских звезд также стали на защиту страны в рядах ВСУ. 27-летний сын фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина - Дмитрий - с первых дней войны ушел добровольцем, служил сапером и сейчас завершает офицерские курсы. Старший сын Игоря Кондратюка Сергей вступил в армию в сентябре 2023 года и служит в 46-й десантно-штурмовой бригаде. Вместе с сыном Максимом на фронт ушел и гитарист группы "ВВ" Евгений "Юджин" Рогачевский - парень сам предложил отцу идти в армию в первые дни вторжения.

