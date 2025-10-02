Укр
"Да, мы любим друг друга": фаворитка Киркорова ошеломила публичным признанием

Элина Чигис
2 октября 2025, 13:07
Марго Овсянникова заговорила о личной жизни.
Марго Овсянникова, Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марго Овсянникова

Протеже российского певца-путиниста Филиппа Киркорова – предательница Украины Марго Овсянникова – презентовала свой клип с американским рэпером Lil Pump.

Как сообщают росСМИ, Киркоров стал единственным знаменитым гостем на презентации и лишний раз не высовывался. Он только рассказал, что помогал Овсянниковой с записью альбома.

"Мы записывали этот альбом на двух языках на русском и на английском, чтобы он был international. Но все же решили выпускать на русском", — заверил путинист.

Овсянникова и Киркоров имеют общие песни
Овсянникова и Киркоров имеют общие песни / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Также Марго пооткровенничала и прокомментировала слухи о романе с рэпером.

"Да, мы любим друг друга. Lil Pump подарил мне уже две сумочки, но больше я вам ничего не расскажу. Когда мы начали "кукарекать", все думали, что я прикалываюсь. Типа, ты серьезно? Что за шутка такая? Ты троллишь всех", - сказала предательница.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Отметим, долгое время Овсянниковой и Киркорову приписывали роман, поскольку они проводили слишком много времени вместе. Но потом Филипп опроверг слухи и заверил, что его с певицей связывает только дружба и работа.

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

