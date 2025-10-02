Филипп Киркоров рассказал об отношениях с дочерью.

Филипп Киркоров - воспитание детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров взялся за воспитание дочери

Что она у него просила

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, запретил своей дочери-подростку делать пирсинг.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, 13-летння Алла Виктория просила разрешения, но путинист настойчиво отказал, поскольку считает ее еще недостаточно взрослой.

Алла-Виктория Киркорова / фото: instagram.com, Алла-Виктория Киркорова

"Тут пришла мадам моя, любимая дочь: „Можно я сделаю пирсинг?" Я говорю: „Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет". Я сам пришел к этому в достаточно зрелом возрасте, а до какого-то возраста я это вообще не принимал. А потом мировоззрение как-то поменялось. С кем поведешься, того и наберешься", — сказал Киркоров.

Филипп Киркоров / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Учеба детей Киркорова

Напомним, раньше дети путиниста Филиппа Киркорова учились в частной школе в Дубае, где у дочери певца все время возникали проблемы с дисциплиной. Артист оправдывал это тяжелым переходным возрастом Аллы-Виктории.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

