Так актерам не платят: Наталья Денисенко раскрыла свой щедрый гонорар

Актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала, сколько зарабатывает.

Наталка Денисенко рассказала о своих гонорарах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко рассказала о своих гонорарах

Украинская известная актриса Наталья Денисенко, которую подозревают в романе с манекенщиком Юрием Савранским, откровенно рассказала о своих заработках. Звезда "Кріпосної" поделилась с проектом "Ранок у великому місті", каким был ее самый большой гонорар и сколько она получает за рабочий день.

Ранее режиссер Денис Тарасов назвал Наталью одной из самых высокооплачиваемых актрис Украины. Она поделилась, что обычно актерам платят 10-20 тысяч гривен, что уже считается приличным гонораром. Однако популярность Натальи выводит ее заработки на новый уровень.

Наталья Денисенко - сколько зарабатывает за день / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Сейчас актерам могут платить от 10 до 20 тысяч гривен, и это высокий гонорар. Мне за смену платят почти тысячу долларов", - рассказала Денисенко.

Самый высокий гонорар Наталки Денисенко за один съемочный день составил пять тысяч долларов. Она уточнила, что такая сумма была только за участие в рекламной кампании, ведь обычно актеры получают значительно меньшие выплаты.

Наталка Денисенко - самый большой гонорар / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Самый большой гонорар за съемки - это, наверное, пять тысяч долларов, но это был рекламный съемочный день, поэтому это слишком высокий гонорар, так не платят", - подытожила артистка.

Ранее Главред сообщал, что актриса Наталья Денисенко засветилась в объятиях с манекенщиком и бизнесменом Юрием Савранским. Именно с Савранским Денисенко приписывал роман ее бывший муж - актер и военнослужащий Андрей Фединчик.

Также Наталка Денисенко появилась на публике вместе со своим экс-супругом Андреем Фединчиком. Они вместе отвели сына в школу. Родители маленького Андрея даже позировали вместе для фото. Это их первое совместное публичное появление после развода.

О персоне: Наталка Денисенко Наталья Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.

