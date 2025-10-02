Так актерам не платят: Наталья Денисенко раскрыла свой щедрый гонорар

Вы узнаете:
Украинская известная актриса Наталья Денисенко, которую подозревают в романе с манекенщиком Юрием Савранским, откровенно рассказала о своих заработках. Звезда "Кріпосної" поделилась с проектом "Ранок у великому місті", каким был ее самый большой гонорар и сколько она получает за рабочий день.
Ранее режиссер Денис Тарасов назвал Наталью одной из самых высокооплачиваемых актрис Украины. Она поделилась, что обычно актерам платят 10-20 тысяч гривен, что уже считается приличным гонораром. Однако популярность Натальи выводит ее заработки на новый уровень.
"Сейчас актерам могут платить от 10 до 20 тысяч гривен, и это высокий гонорар. Мне за смену платят почти тысячу долларов", - рассказала Денисенко.
Самый высокий гонорар Наталки Денисенко за один съемочный день составил пять тысяч долларов. Она уточнила, что такая сумма была только за участие в рекламной кампании, ведь обычно актеры получают значительно меньшие выплаты.
"Самый большой гонорар за съемки - это, наверное, пять тысяч долларов, но это был рекламный съемочный день, поэтому это слишком высокий гонорар, так не платят", - подытожила артистка.
Ранее Главред сообщал, что актриса Наталья Денисенко засветилась в объятиях с манекенщиком и бизнесменом Юрием Савранским. Именно с Савранским Денисенко приписывал роман ее бывший муж - актер и военнослужащий Андрей Фединчик.
Также Наталка Денисенко появилась на публике вместе со своим экс-супругом Андреем Фединчиком. Они вместе отвели сына в школу. Родители маленького Андрея даже позировали вместе для фото. Это их первое совместное публичное появление после развода.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталья Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.
