Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Это огромная проблема": известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки

Кристина Трохимчук
2 октября 2025, 10:23
79
Продюсер Юрий Никитин объяснил позицию Андрея Данилко.
Верка Сердючка
Верка Сердючка столкнулась с проблемами в творчестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Вы узнаете:

  • Андрей Данилко пишет украиноязычный альбом
  • Почему выход новых песен задерживается

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал, с какой проблемой сталкивается Андрей Данилко в своих попытках перейти на украинский язык в своем творчестве. В интервью Алине Доротюк он рассказал, что артист планирует выпустить украиноязычный альбом, но сталкивается с личными трудностями.

В репертуаре Верки Сердючки много русскоязычных хитов, которые артист иногда продолжает исполнять. Это вызвало неоднозначную реакцию общества, однако Юрий Никитин встал на защиту Андрея Данилко. По его мнению, невозможно сомневаться в патриотической позиции артиста.

видео дня

"В патриотической позиции Андрея Данилко сомневаться мы не будем. Это человек, который сделал больше для украинской индустрии, чем кто-либо. Он пропагандирует украинскую культуру, образ жизни. Что касается песен, которые уже были написаны, он не хочет менять прошлое, а делает акцент на настоящем и будущем", - высказал свое мнение продюсер.

Верка Сердючка
Верка Сердючка не отказывается от русскоязычных хитов / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Никитин успокоил фанатов Верки и рассказал, что Данилко готовит новый, полностью украиноязычный альбом. Это подтверждает его позицию не переписывать старые хиты, а создавать новые.

"Там очень серьезный альбом, который сейчас готовится. Все это он делает на украинском языке, потому что все это он понимает, все, что вы говорите, он понимает. Он очень умный человек, поверьте мне. Но у него есть определенная позиция", - заверил Юрий.

Андрей Данилко
Андрей Данилко готовит украиноязычные песни / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Продюсер также рассказал, что создание новой музыки продвигается медленно из-за личных качеств Данилко, который хочет все довести до идеала.

"Вы знаете, у него есть проблема. Он перфекционист и это огромная проблема. Это проблема, потому что сейчас мир так быстро меняется, он требует очень много контента. А Данилко за то, чтобы давать качественный контент. И поэтому все, что я слышал, все, что он мне показывал, это просто шедевры. Но когда мы их услышим, это очень хороший вопрос", - поделился Юрий Никитин.

'Это огромная проблема': известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки
Андрей Данилко / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российские захватчики начали сетовать на использование украинскими военными песен Верки Сердючки как инструмента психологического давления на врага. Такая креативная идея украинских защитников привлекла внимание Андрея Данилко.

Кроме того, легендарная Верка Сердючка на сцене Дворца "Украина" исполнила знаменитый хит Николая Мозгового, который в свое время прославила София Ротару, и получила от публики пятиминутные овации. Как отметила Елена Мозговая, именно Андрею Данилко доверили исполнить культовую композицию "Край, мой родной край".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Верка Сердючка

Верка Сердючка - самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия". В 2007 году Сердючка приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки. С песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла 2 место и получила почетный титул "Мисс Евровидение-2007".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верка Сердючка Юрий Никитин Андрей Данилко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

11:08Мир
Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

10:23Мир
Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщину

Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщину

10:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Последние новости

11:38

Лишили собственного имени: Максима Галкина решили беспрецедентно наказать в РФ

11:12

Всего 5 гривен за килограмм: цена на один продукт упала до минимальной отметки

11:08

У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

10:33

Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучшие аналогиВидео

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
10:23

"Это огромная проблема": известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки

10:23

Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

10:19

Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщинуФото

10:11

"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

Реклама
10:05

Собирается с помощью гаечного ключа: США могут передать Украине ракеты Barracuda — WSJ

09:41

Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

09:25

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - разочарование, Стрельцам - хороший момент

09:18

"За 200 гривен в час": кто ухаживает за сыном Леси Никитюк на самом деле

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 октября (обновляется)

09:02

Экономика теряет баланс: сколько мужчин выехало из Украины из-за войны

08:54

"Десятки дронов по мирным": Россия обстреляла депо Укрзализныци в Одессе, деталиФото

08:53

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится к 15 октября

08:51

Гороскоп Таро на сегодня 3 октября: Ракам - услышать себя, Водолеям - силы

08:32

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написанамнение

08:26

Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

Реклама
08:20

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

07:05

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

06:10

Ракеты "Томагавк" для Украины: получат ли ВСУмнение

06:00

"Не принял": у Киркорова новые серьезные проблемы с дочерью

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

05:10

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

04:33

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

04:09

Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицыВидео

03:50

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:30

"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

02:46

"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

01:48

Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

01:42

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:30

Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

01 октября, среда
23:56

Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

Реклама
23:45

"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

23:02

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять