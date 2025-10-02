'Это огромная проблема': известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки

Продюсер Юрий Никитин объяснил позицию Андрея Данилко.

Верка Сердючка столкнулась с проблемами в творчестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Вы узнаете:

Андрей Данилко пишет украиноязычный альбом

Почему выход новых песен задерживается

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал, с какой проблемой сталкивается Андрей Данилко в своих попытках перейти на украинский язык в своем творчестве. В интервью Алине Доротюк он рассказал, что артист планирует выпустить украиноязычный альбом, но сталкивается с личными трудностями.

В репертуаре Верки Сердючки много русскоязычных хитов, которые артист иногда продолжает исполнять. Это вызвало неоднозначную реакцию общества, однако Юрий Никитин встал на защиту Андрея Данилко. По его мнению, невозможно сомневаться в патриотической позиции артиста.

"В патриотической позиции Андрея Данилко сомневаться мы не будем. Это человек, который сделал больше для украинской индустрии, чем кто-либо. Он пропагандирует украинскую культуру, образ жизни. Что касается песен, которые уже были написаны, он не хочет менять прошлое, а делает акцент на настоящем и будущем", - высказал свое мнение продюсер.

Верка Сердючка не отказывается от русскоязычных хитов / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Никитин успокоил фанатов Верки и рассказал, что Данилко готовит новый, полностью украиноязычный альбом. Это подтверждает его позицию не переписывать старые хиты, а создавать новые.

"Там очень серьезный альбом, который сейчас готовится. Все это он делает на украинском языке, потому что все это он понимает, все, что вы говорите, он понимает. Он очень умный человек, поверьте мне. Но у него есть определенная позиция", - заверил Юрий.

Андрей Данилко готовит украиноязычные песни / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Продюсер также рассказал, что создание новой музыки продвигается медленно из-за личных качеств Данилко, который хочет все довести до идеала.

"Вы знаете, у него есть проблема. Он перфекционист и это огромная проблема. Это проблема, потому что сейчас мир так быстро меняется, он требует очень много контента. А Данилко за то, чтобы давать качественный контент. И поэтому все, что я слышал, все, что он мне показывал, это просто шедевры. Но когда мы их услышим, это очень хороший вопрос", - поделился Юрий Никитин.

Андрей Данилко / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что российские захватчики начали сетовать на использование украинскими военными песен Верки Сердючки как инструмента психологического давления на врага. Такая креативная идея украинских защитников привлекла внимание Андрея Данилко.

Кроме того, легендарная Верка Сердючка на сцене Дворца "Украина" исполнила знаменитый хит Николая Мозгового, который в свое время прославила София Ротару, и получила от публики пятиминутные овации. Как отметила Елена Мозговая, именно Андрею Данилко доверили исполнить культовую композицию "Край, мой родной край".

О персоне: Верка Сердючка Верка Сердючка - самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия". В 2007 году Сердючка приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки. С песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла 2 место и получила почетный титул "Мисс Евровидение-2007".

