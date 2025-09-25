Верке Сердючке нашли задачу на фронте: Данилко запостил интересные кадры

Верка Сердючка активно помогает ВСУ своим творчеством.

Верка Сердючка стала ночным кошмаром ВС РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Вы узнаете:

Песни Верки Сердючки стали оружием ВСУ

Как на это отреагировал Андрей Данилко

Российские оккупанты начали жаловаться на то, что украинские военные применяют песни Верки Сердючки как способ психологического влияния на противника. От этом росСМИ рассказали штурмовики армии террористической РФ.

По словам оккупанта с позывным "Увар", на одном из направлений воины ВСУ нашли оригинальный способ влияния на противника. Они привязывали колонку к дрону и включали на ней композиции Верки Сердючки, гимн Украины и предложения сдаться в плен.

"По ночам прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку – Верку Сердючку. Много раз так делали. Ну и сдаваться предлагали", – пожаловался оккупант.

Андрей Данилко помогает ВСУ / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Такой креатив украинских защитников не остался без внимания и самой Верки Сердючки. В своем Instagram исполнитель опубликовал скриншот новости от пропагандистского канала РФ и иронично прокомментировал их жалобы.

"Лайфхак: против зомби также работает", — написал Данилко.

Верка Сердючка отреагировала на жалобы оккупантов / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Андрей Данилко / инфографика: Главред

